Review: Command & Conquer Remastered Collection

Remaster hier , remaster daar, steeds meer klassiekers krijgen een remaster over hun heen. Helaas zien we dan nog wel eens een remaster die een klassieker volledig om zeep helpt, ik kijk naar jou Blizzard. EA komt ook met een remaster van de game Command & Conquer. Aan de ene kant waren we enthousiast voor de remaster maar aan de andere kant ook weer huiverig. Maar gelukkig kunnen we blij worden van de Command & Conquer Remastered Collection. Eindelijk weer een RTS remaster die het waard is om te spelen en te kopen.

Command & Conquer Remastered Collection brengt op een juiste manier weer de nostalgie op bij de oudere gamers. EA heeft deze remaster goed aangepakt door verschillende leden van het oorspronkelijke Westwood Studios-team bij Petroglyph te gebruiken. En dit zie je terug in de game. De game is authentiek aan zijn origineel maar ook met een upgrade voor de huidige generatie gamers. Gamers die alleen maar gehoord hebben van de legendarische Command & Conquer kunnen nu voor een klein bedrag van €19,99 aan de slag met de geüpgradede versie van Command & Conquer. In de collectie krijg je de Tiberian Dawn versie, Red Alert en de drie uitbreidingspakketten: Covert Ops, Counterstrike en The Aftermath. Veel content voor weinig.

Command & Conquer Remastered Collection Gameplay

De remaster begint gelijk goed met een leuke intro filmpje waarin het oude systeem wordt geüpgraded naar een nieuw modern systeem. Langzaam verdwijnen de pixels en komt er een mooi plaatje in beeld. En dan is het een kwestie van een campaign starten, online gaan of een skirmish te spelen. Wanneer Command & Conquer Remastered Collection voor het eerst spelen is het gelijk weer wennen aan de oude besturing van vroeger. Gelukkig kan je in de settings kiezen voor een wat modernere besturing. Deze is toch net wat fijner dan de klassieke instellingen. Je zou bijna denken, hoe hebben we het vol gehouden met die settings vroeger.

Naast het switchen van de settings kan je ook nog switchen met de graphics van de game. Door simpel op de spatiebalk te drukken kan je in Command & Conquer Remastered Collection switchen tussen Full HD/4K en de originele look van 25 jaar geleden. Het is een leuke feature om te vergelijken met hoe gaming er vroeger uitzag en hoe het er tegenwoordig uitziet. De bekende filmpjes vooraf in de campaign mode hebben ook een upscaling gehad. Desondanks zien de filmpjes er nog steeds redelijk oud uit. Maar dat maakt voor mij helemaal niks uit. Het geeft juist een prettige nostalgisch gevoel wanneer je de oude beelden weer terug ziet.

Content overload

Command & Conquer Remastered Collection biedt zoals gezegd enorm veel content. Naast de twee eerste versies van de game, Tiberian Dawn en Red Alert, zitten er ook nog drie uitbreidingspakketten bij. In de bonus galerij kan je meer dan vier uur aan beeldmateriaal vinden en meer dan zeven uur aan remastered muziek. 20 van die muziek tracks zijn opnieuw opgenomen door de originele composer Frank Klepacki en de Tiberian Sons. Daarnaast zijn er ook een aantal niet uitgebrachte tracks te horen. Kia Huntzinger de stem achter EVA heeft ook haar bijdrage gedaan door haar tekst opnieuw op te nemen.

Ben je een beetje klaar met vernietigen van je tegenstanders en heb je alle maps wel gezien, dan kan je er ook nog voor kiezen om je eigen maps te maken. Met de map creator kan je je eigen map maken geheel naar je eigen smaak. Deze kan je vervolgens delen met andere gamers die de game ook hebben. Wil je mods hebben voor de game, dan zijn die gemakkelijk toe te voegen met Mod Support. Met de Jukebox kan je je eigen playlists maken met de tracks die jij wilt horen. Met de Replays en Observer mode kan je je games terug kijken en rustig nog eens kijken naar je tactische zetten die je hebt gezet. Of kan je terug kijken naar waar je de mist in ging tegen je tegenstander. Kortom voor 20 euro krijg je een hoop.

Verdict

Eindelijk hebben we weer een goede RTS remaster gekregen. EA heeft goed werk geleverd met een van de meeste bekende RTS klassieker. Command & Conquer Remastered Collection biedt heel veel content aan voor een klein bedrag. Twee basis games en drie uitbreidingspakketten bieden urenlange nostalgie trip voor de oudere gamer. Maar ook voor de jongere gamers is dit een geweldige remaster om voor het eerst kennis te maken met de alom bekende RTS game. De graphics zien er goed uit en de upscaling van video’s behoudt zijn nostalgische waarde. Op vrij simpele manieren kan er geswitched worden tussen de klassieke graphics en de moderne Full-HD/4K graphics. Ook qua gameplay is er snel en simpel te switchen tussen de originele besturing en de wat meer moderne manier van spelen. Kortom de kind in mij die vroeger op een op een Pentium II PC oorlogje zat te spelen is zeer te vrede met remake die de volwassen mij kan waarderen.