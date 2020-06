Eerste Engelse beelden van Yakuza: Like a Dragon getoont

Als onderdeel van de IGN Summer of Gaming zijn 14 minuten van nieuwe Yakuza: Like a Dragon beelden getoond.

Naast de vertaalde gameplay van Like a Dragon, is de video ook nog eens voorzien van commentaar van de localization lead Scott Strichart. In de video legt hij verschillende besluiten uit die nodig waren voor het maken van een nieuwe Yakuza game.

Bij het commentaar komt ook naar voren hoe groot de game is in vergelijking met vorige Yakuza titels. In tegenstelling tot Sotenbori of Kamurocho heeft Yokohama negen verschillende gebieden. Dit betekent dat er veel gebieden zijn om de ontdekken en experience te grinden in de opkomende RPG. Strichard vermeld ook dat het class system of job system gebaseerd is op echte professies.

bekijk het volledige interview hieronder.

Xbox heeft wel al een pagina aangemaakt waarin de titel in het kort word beschreven.

Word Ichiban Kasuga, een laaggeplaatste yakuza-grunt die voor dood is achtergelaten door de man die hij het meest vertrouwde. Pak je legendarische bat en maak je klaar om een paar schedels van de onderwereld te kraken in dynamische RPG-gevechten in het moderne Japan.

Yakuza: Like a Dragon is al uitgebracht in Japan en heeft verschillende updates ontvangen zoals new game plus. Wanneer de game precies naar het westen komt is nog niet bekend. Echter zal de game speelbaar zijn op de Playstation 4, Xbox one, Xbox Series X en PC.

