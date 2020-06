Amazon plaatst Playstation 5 placeholder games

Het gaat beginnen! Amazon.Uk heeft de eerste Playstation 5 games al online geplaatst. Het gaat weliswaar om placeholders, maar dat mag de pret niet drukken. De placeholders zijn van onder andere 2K Games, Konami en Koch Media.

Morgen gaat Sony meer laten zien omtrent de Playstation 5. Naar verwachting zal het voornamelijk over games gaan. Ongetwijfeld zien we een aantal Playstation 5 titels en misschien wel meer. Op Amazon zijn de eerste PS5 games al verschenen in de vorm van placeholder producten. Dit is eigenlijk niet zo heel spannend, maar wel opmerkelijk. We zien namelijk dat Konami tussen de uitgevers staat bij één zo’n placeholder.

Een slordige fout zou heel erg toevallig zijn als we alle recente geruchten in acht nemen. Gaan we nu dan toch eindelijk een Silent Hill game zien voor PS5? 2K Games betekent hoogstwaarschijnlijk een sporttitel die verschijnt voor zowel de huidige als volgende generatie. Koch Media’s aanbod is heel divers, dus dit kan werkelijk van alles beteken.

Amazon UK has 3 placeholder listings for some PS5 games Konami

Take Two

Koch Mediahttps://t.co/nhkTWssbDr pic.twitter.com/2uM5e4KCO9 — Nibel (@Nibellion) June 10, 2020

Het blijft hier echter niet bij. Er is namelijk ook een placeholder product online geplaatst met een prijskaartje van 599 Britse Pond. Het gaat hier om een Playstation 5 met 2TB aan opslag. Oorspronkelijk werd de Playstation 5 onthuld met een SSD van 825GB. Betekent dit dat we verschillende modellen ontvangen waarvan een duurdere variant met 2TB aan opslag?

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it’s £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP — Wario64 (@Wario64) June 10, 2020

Welke games hoop jij morgen voorbij te zien komen tijdens het evenement van Sony? Gloednieuwe titels waar nog nooit iemand van heeft gehoord, of misschien toch de oude vertrouwde franchises met een sequel op PS5? We gaan het zien!