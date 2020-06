Hitman 3 release in januari 2021

Agent 47 maakte tijdens de PS5 reveal zijn terugkeer met de aankondiging van Hitman 3. Volgens de developers wordt dit zijn meest professionele contract.

Wat daar precies mee werd bedoeld is nog niet duidelijk. IO interactive nam gebruik van hun zendtijd om te benadrukken dat de locations in de Hitman 3 game gemaakt worden met oog op speler keuzes en een hoog gehalte van herhaalbaarheid.

Hitman 3 gaat dus precies hetzelfde doen. IO interactive senior manager Travis Barbour liet in een Playstation Blog post dan ook weten dat spelers deze keer worden aangemoedigd om bezig te zijn met de game wereld. Dat zal beloningen opleveren in volgende playthroughs van de game.

De aankomende Hitman titel moet dan ook enorm tactisch gaan aanvoelen. De bedoeling is dat spelers het gevoel zullen krijgen dat hun keuzes daadwerkelijk impact gaan hebben op de wereld om ze heen en in de keren daarop dat ze de game doorspelen.

Barbour liet weten dat de locaties en voortgang van het tweede deel in de Hitman serie over zal dragen naar Hitman 3. Daarnaast zal de gehele trilogy te spelen zijn in het derde deel. Daarover werden verder geen details bekend gemaakt. Hoe dit vorm gaat krijgen is dus nog niet duidelijk. De geruchten gaan dat het zal gaan lijken op de Legacy Pack DLC missies die updated content de Hitman 2 game in brachten.

Tijdens het PS5 reveal event kregen we al een indrukwekkende trailer te zien waarin het sterk op lijkt dat Agent 47 flink in de problemen zit. De tekst die we daarbij meekregen ziet er dan ook onheilspellend uit.

“All your hard work, all your sacrifice, only sped up the process. And now you find yourself alone. Only death awaits.”

Heeft de Hitman 3 reveal jouw interesse en ga je in januari gelijk aan de slag als Agent 47? Laat het ons weten in de reacties.