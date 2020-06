Stray komt in 2021 naar de PlayStation 5

Stray, een game waarin je een kat speelt die verdwaald is, komt in 2021 naar de PlayStation 5. Gisteren kregen we de eerste teaser trailer te zien tijdens het PS5 reveal event. Het spel speelt zich af in een stad waar alleen robots lijken te leven.

Gisteren was het reveal event van de PlayStation 5. Tijdens het event hebben we veel games gezien, waaronder een aantal titels waar we al op zaten te wachten. Een game die niet geheel verwacht was, is de game Stray. In Stray speel je een kat die verdwaald is een stad waar alleen maar robots lijken te leven. Het doel van het spel is om je weg naar huis terug te vinden. We hebben gisteren alleen nog maar een teaser trailer gezien, dus we hebben nog geen idee hoe de gameplay eruit gaat zien. De artwork van de game ziet er in ieder geval indrukwekkend uit en het concept brengt iets nieuws naar de game wereld.

Release datum

Stray zal in 2021 op de PlayStation 5 verschijnen. Het is nog onbekend in welk deel van het jaar de game uit gaat komen. Het spel wordt ontwikkeld door BlueTwelve Studie en Annapurna Interactive. De makers van de game zijn ook nog steeds op zoek naar medewerkers, dus het spel zal nog volop in het ontwikkelproces zitten. Meer informatie over de game en de vacature kun je vinden op hun website. De PlayStation 5 is niet het enige platform waarop Stray uitgebracht zal worden. Het spel zal in ieder geval ook naar Steam komen.