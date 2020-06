Paper Mario: The Origami King toont nieuwe details

In een gloednieuwe video van Nintendo duiken we diep in de aanstaande Paper Mario titel voor Nintendo Switch. We zien details omtrent de diverse wereld, activiteiten, personages en nog veel meer.

In Paper Mario: The Origami King wordt gebruik gemaakt van een gloednieuw vechtsysteem. Zodra je een vijand tegen het lijf loopt wordt de gevechtsring geopend. Er verschijnt een soort dartbord op de grond waar jij als Paper Mario fungeert als de roos. Je bent omringd door vijanden en deze zijn verspreid over de rest van het dartbord. Je eerste taak is om alle vijanden keurig op een rijtje te plaatsen voordat je ze gaat aanvallen. Wel een beetje opschieten want de tijd dringt!

Alle vijanden eenmaal op een rijtje gezet is het tijd om ze een kopje kleiner te maken. Hier heb je verschillende soorten aanvallen voor. Iedere aanval bedekt een zeker stuk grond, dus denk van te voren goed na hoe je je vijanden gaat opstellen. Iconische voorwerpen uit de Super Mario franchise keren terug om in gezet te worden tegen het gespuis. De staart, de vuurbloem en het ‘POW’-blok bijvoorbeeld.

Nog niet genoeg uitdaging? De baasgevechten in Paper Mario: The Origami King gooien nieuwe technieken in de strijd. Neem het open tegen allerlei soorten knutselgerei zoals een bakje met kleurenpotloden, een man gemaakt uit elastiekjes, een rol plakband en ga zo maar door! In plaats van Paper Mario, staat in een baasgevecht de baas in het midden van het dartbord. Voordat je een aanval kunt lossen moet je Papieren Mario eerst op een soort ganzenbord manier naar het midden van het bord toe brengen.

Ontmoet nieuwe personages die je kunnen helpen in de strijd of ga op zoek naar alle verborgen Toads. Ga aan de slag met een aantal uitdagende minigames of ga op zoek naar schatten in de verschillende gebieden.

Paper Mario: The Origami King verschijnt 17 juli exclusief voor Nintendo Switch.