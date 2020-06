Star Wars Squadrons onthuld in eerste trailer

Star Wars Squadrons werd zojuist onthuld in een gloednieuwe trailer. De trailer toont in-engine beelden. Voor fans die ongeduldig zijn naar meer nieuws niet getreurd. EA gaat gameplay tonen tijdens EA Play Live aanstaande woensdag op donderdagnacht.

In Squadrons duiken spelers als piloten in de cockpit van de starfighters. Tijdens zowel de singleplayer campaign als in multiplayer nemen spelers het op tegen verschillende gevaren. In multiplayer nemen spelers het tegen elkaar op in 5 tegen 5 gevechten waarbij spelers in Fleet Battles het vijandelijke vlaggenschip moeten vernietigen. Spelers krijgen toegang tot zowel cosmetische als gameplay aanpassingen die ze enkel kunnen ontgrendelen door de game te spelen. Geen mictrotransacties! Door promotie te maken ontgrendel je wapens, schilden, motoren, rompen en cosmetische aanpassingen voor je schip en piloot.

Het verhaal speelt houdt zich bezig met de gebeurtenissen na de Battle for Endor. Waar de Rebel Alliance de Death Star II vernietigd. Al spelend leert men wat het betekent om een piloot te zijn terwijl ze beurtelings strijden vanuit het perspectief van twee configureerbare piloten. Een dient de Vanguard Squadron van de New Republic, terwijl de andere vecht voor het beangstigende Titan Squadron van de Galactic Empire. De game bevat gevarieerde cast en kent zelfs een aantal cameo’s uit het Star Wars universum.

Dit vertelde Ian Frazier, Creative Director bij Motive vorige week:

“We hebben dit spel gemaakt voor alle Star Wars™-fans die er ooit van hebben gedroomd om in hun favoriete starfighter door het heelal te vliegen”, aldus Ian Frazier, Creative Director, Motive Studios. “Via de samenwerking tussen de teams bij Motive en Lucasfilm hebben we een realistische starfighter-ervaring kunnen creëren met een authentieke verhaallijn, die Star Wars™ -fans uitnodigt om onontdekte uithoeken van het heelal in hun eigen schip te verkennen. We vinden het fantastisch om dit volgende week allemaal in actie te laten zien tijdens EA Play Live.”

Crossplay en release

Star Wars Squadrons verschijnt 2 oktober al op Playstation 4, Xbox One, VR en PC via Origin, Steam en Epic Games Store. De game heeft op dit moment een adviesprijs van €39,99. Squadrons zal volledige crossplay support ontvangen. Playstation 4, Xbox One, PC en VR spelers kunnen allemaal met elkaar samenspelen.