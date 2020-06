Gratis The Witcher 3 op PC als je ‘m al hebt

Huh? Gratis The Witcher 3 als je hem al in je bezit hebt? Ja, met de nieuwe Gog Galaxy client krijg je gratis The witcher 3 op PC als je hem al hebt op bijvoorbeeld Playstation 4 of Xbox One. Maar ook via Steam of de Epic Games Store.

Ben jij dus in het bezit van CD Projekt Red’s RPG uit 2015 op Playstation 4 of Xbox One, maar wil je de game ook op PC spelen? Dan is er goed nieuws, want je kan ‘m voor niets krijgen! Geen addertjes, behalve dat je hem uitsluitend zal ontvangen voor GOG Galaxy 2.0. Gratis game is gratis game, toch?

If you own the The Witcher 3: Wild Hunt on one of your gaming platforms connected to GOG GALAXY 2.0, you can claim the https://t.co/87rzjWpFRa version for FREE! ūüíú Download GOG GALAXY 2.0 ūüĎČ https://t.co/YwhMFvdCuW Offer lasts until June 23rd, 11am UTC pic.twitter.com/vciHBPNOSL ‚ÄĒ GOG GALAXY 2.0 (@GOGGalaxy) June 16, 2020

Hey, maar ik heb The Witcher 3 in de complete versie en alle reutemeteut op de Nintendo Switch. Krijg ik dan ook een gratis PC versie van de game? Helaas sla je hier als Nintendo Switch speler alweer de plank mis. Er is geen Nintendo account integratie in GOG Galaxy 2.0, dus helaas geen PC versie voor Switch spelers.

Heb je de Game of the Year Edition, krijg je ook de Game of the Year Edition voor PC. Heb je de base game met alle DLC los gekocht? Dan krijg je helaas enkel de base game voor PC.

Bedenk je wel snel of je ge√Įnteresseerd bent in deze actie, want je kan er maar gebruik van maken tot 23 juni! Duik jij nog eens de actie in van deze tijdloze en ijzersterke RPG, of kijk je uit naar het nieuwe avontuur van CD Projekt Red? Meer fan van The Witcher? Geen stres, deze franchise is spoedig weer aan de beurt.