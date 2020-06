Pokémon Presents: Bereid je voor op Pokémon nieuws op 17 juni

Bereid je maar voor, want hier zijn we weer hoor! Zet 17 juni 15:00 in je agenda want we gaan het hebben over Pokémon. Nou ja, niet wij, maar The Pokémon Company gaat het hebben over Pokémon. Specifieker: De aanstaande Sword en Shield DLC, en meer!

Pokémon Presents. De ondertitel luidt: ‘Wij hebben Pokémon nieuws. Jij wilt Pokémon nieuws.” Ze hebben geen ongelijk. Een mooie timing want morgen verschijnt ook de eerste uitbreiding genaamd Isle of Thunder als onderdeel van de expansion pass voor Pokémon Sword en Shield.

De aflevering van Pokémon Presents die morgen van start gaat om 15:00 gaat ons meer vertellen over die Sword en Shield uitbreiding. De aflevering gaat ons ook meer vertellen over ‘andere producten’. Gaat het over een nieuwe game? Of totaal iets anders? We gaan het zien. Reserveer ongeveer 11 minuten, want zo lang gaat de aflevering duren.

We have Pokémon news.

You want Pokémon news. 🤔 Sounds to us like you should tune in tomorrow at 6 a.m. PDT for #PokemonPresents! What do you think, Trainers? https://t.co/IHH4pyavUh pic.twitter.com/zEY0zzS04Q — Pokémon (@Pokemon) June 16, 2020

Wil je alvast een beetje spieken wat je vanaf morgen te wachten staat in de Isle of Armor? Check hier dan een recente video waarin een aantal nieuwe Galarian vormen worden getoond. Daarnaast mag je volgende week een uitgebreide review van ons verwachten over deze nieuwe uitbreiding van Sword en Shield op Nintendo Switch.

Ga jij morgen kijken naar Pokémon Presents? Wij proberen je in ieder geval op de hoogte te houden van de heetste nieuwtjes die er uit voort vloeien. Check de stream live met ons mee hier bovenin in het artikel, of lees het achteraf bij ons terug!