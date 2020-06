Operation Steel Wave vandaag naar Rainbow Six Siege

We hebben het tweede seizoen van jaar vijf al even besproken in een Steel Wave preview. Het nieuwe seizoen gaat een aantal dingen veranderen en toevoegen in de inmiddels vijf jaar oude tactische shooter van Ubisoft.

De map waar het voor velen mee begonnen is: House, krijgt een complete rework. Het blijft een zeer kleinschalige casual map en komt dus niet naar de ranked playlist. Wél is de map volledig aangepast zodat deze beter in lijn staat met de huidige stand van zaken in de game. Zo heeft het huis wat aanbouwingen gekregen en ziet er net iets huiselijker uit met de extra slaapkamer die na 5 jaar eindelijk eens afgemaakt is.

Met Melusi in de verdediging worden aanvallende vijanden vertraagd door Melusi’s magnetron gadget. Deze plaatst ze ergens op de grond of op de muur. Spelers in de buurt worden langzamer. De magnetrons zijn kogelvrij en kunnen dus alleen met de vuist kapot geslagen worden. Het apparaat maakt ook nog eens geluid, dus verdedigers weten precies wanneer iemand in de buurt is van Melusi’s gadget.

Ace als hardbreacher wordt de volgende aartsrivaal voor versterkte muren. Zijn gadget sloopt drie lagen muur weg waarna er een groot gapend gat ontstaat. Ideaal om de aanval in te zetten, maar tijdens het breachen kan de gadget worden gesloopt waardoor maar een gedeelte van de muur gesloopt wordt.

Verdedigers kunnen vanaf nu aan de slag met een nieuw snufje. Proximity alarms kunnen worden geplaatst en maken lawaai als een vijand in de buurt komt. Vijanden kunnen het alarm eenvoudig kapot schieten. Wel even goed richten door je geverfde vizier want vanaf dit seizoen wordt het mogelijk om accessoires voor je wapens visueel aan te passen met skins.

Maintenance Schedule:

📅 Tuesday, June 16

🎮 XB1: 8 AM EDT / 12:00 UTC

🎮 PS4: 9 AM EDT / 12:00 UTC

🖱 PC: 10 AM EDT / 14:00 UTC

