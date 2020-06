Apex Legends krijgt crossplay en Switch versie

De E3 verloopt dit jaar iets anders dan gepland, zo zijn alle livestreams nu verdeeld over 1-2 maanden. Vandaag is het de beurt aan Electronic Arts (EA) om te komen met nieuwe games en ze trappen de stream af met de onthulling voor .

Ze trappen de stream officieel af met een kort gesprek over hun support voor alle achtergronden binnen de mensheid. Ze willen diversiteit en positiviteit blijven verspreiden over de hele wereld en vinden dat de gaming community hier groot genoeg voor is! Vervolgens begint de stream met één van de guys van KindaFunnyGames! Altijd een welkom gezicht om te zien. Maar, tijd voor de games! We beginnen met Apex Legends. Zij komen met Lost Treasures, een nieuw collection event.

Zo komt er een nieuwe sniper game-mode. Ook komt er een nieuwe item: de Mobile Respawn Beacon. Deze doet precies wat er gezegd word. Er wordt namelijk een mobiele item gebruikt om jouw teammaten terug tot leven te wekken. Buiten dat zijn er een boel skins om vrij te spelen. Mirage krijgt eindelijk een Heirloom, een trofee van zichzelf en Lifeline krijgt een kleine buff. Zij kan haar Shield Ress gebruiken en kan nu dan ook tegelijkertijd schieten. Maar dit zijn niet de grootste aankondigingen voor vandaag!

Play anywhere!

De Lost Treasure update verschijnt op 23 juni 2020, dat is al over 4 dagen! Maar Respawn heeft meer voor ons in petto. Zo krijgt de game vanaf deze herfst volledige crossplay! Dit is tussen Steam, Origin, PS4, Xbox en Switch. Wacht, Switch? Ja, Apex Legends krijgt vanaf deze herfst een Nintendo Switch versie. Er zijn nog geen datums bekend, maar we houden jullie up-to-date met meer informatie over EA Play en Apex Legends. Het Lost Treasures event brengt voor nu het volgende:

Limited Time Mode – Armed and Dangerous Evolved;

All-new Town Takeover – Crypto’s Map Room;

Exclusive Event Prize Track with two Legendary Weapon skins;

24 Event Limited premium cosmetic available directly or through Lost Treasure Event Packs;

Introducing ‘Special Offers’ page featuring;

All new Rare skins and charms;

Mirage Heirloom Set Preview;

Unlock all 24 Lost Treasures cosmetics during the event and unlock the Mirage Heirloom set for free.

Wat vind jij van Apex Legends die naar de Nintendo Switch komt? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!