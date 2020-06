Eerste Star Wars Squadrons gameplay beelden getoond

Tijdens EA Play Live op 19 juni 2020 heeft EA de eerste gameplay beelden van Star Wars Squadrons getoond. De game verschijnt 2 oktober al voor de huidige generatie met crossplay support vanaf release.

Star Wars Squadrons werd eerder deze week al getoond. De game komt er al snel aan en de eerste details zijn veelbelovend. Gelukkig hoefde fans van de franchise niet lang te wachten om meer te zien, want vandaag heeft EA Motive de eerste gameplay beelden vrijgegeven.

De game heeft een singleplayer storyline die zich kort afspeelt na het verhaal uit The Last Jedi. Je begint met twee piloten en volgt twee verhalen, van beide perspectieven. Empire en New Republic. Vervolgens kan je de multiplayer induiken waarbij je als Xbox speler kunt samen spelen met Playstation 4 spelers en alle andere platformen. De game is volledig crossplay, inclusief VR voor PC en Playstation 4. De game is vanaf begin tot eind speelbaar in Virtual Reality.

In multiplayer kunnen spelers kiezen tussen 8 verschillende schepen. De schepen zijn vervolgens helemaal aan te passen met skins, kleuren, maar ook wapens, schilden, boosters en handeling.

Star Wars Squadrons verschijnt 2 oktober voor Playstation 4, Xbox One, Windows PC en VR. Speel vanaf launch samen tussen alle platformen dankzij crossplatform ondersteuning.