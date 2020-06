Kijk vannacht om 1:00 live mee naar EA Play

EA Play Live gaat vannacht om 1:00 voor ons van start. Niet de meest ideale tijd, maar als je graag als eerst wilt zien wat Electronic Arts voor ons in petto heeft, dan wordt het nachtbraken. De games van vanavond zijn grotendeels nog een verrassing, alhoewel een aantal al bekend zijn gemaakt.

Geen E3, Geen EA Play, dus dan maar een digitaal evenement. Gooi ‘live’ achter je gebruikelijke naam en zet er een stempel onder. Welke EA titels gaan we vanavond te zien krijgen?

Waar we ongetwijfeld worden overvallen met alle jaarlijkse sport-titels zoals FIFA hopen we dat niet de helft van de show wordt toegewijd aan deze minimale verbeterde games ieder jaar. Maar wat voor interessants gaan we dan wél zien? Een next-gen Battlefield misschien? De langverwachte Mass Effect trilogie, nog net op de valreep voor deze generatie en Nintendo Switch? Een nieuwe Star Wars game, naast Squadrons? Dragon Age? Het is allemaal maar een beetje gissen.

Wat gaan we in ieder geval wel zien?

Ondanks EA de kaart nog vrij dicht bij de borst houdt zijn er een aantal dingen die we in ieder geval al weten. Zo laat de schrijver en director van de game A Way Out weten via Twitter dat er een korte teaser voor zijn volgende game te zien is tijdens het evenement.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjosef_fares%2Fstatus%2F1272452108428677120&widget=Tweet

Respawn Entertainment gaat ons laten zien wat er in het verschiet ligt voor Apex Legends. De miljoenen-spelers trekkende Battle Royale kan niet achterblijven natuurlijk.

Be sure to tune in to EA Play Live this Thursday, June 18, at 4PM PT to unearth what’s next for Apex Legends. We’ll see you there. 😉😉 👀 : https://t.co/4UJFwuhsR4 pic.twitter.com/u2qV7taNOa — Apex Legends (@PlayApex) June 16, 2020

EA Motive gaat de eerste gameplay beelden van Star Wars Squadrons. Eerder deze week werd de game onthuld in een trailer. Check hier alvast de eerste informatie over de game.