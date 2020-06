Skate 4 aangekondigd tijdens EA Play

Het was een rare EA Play stream dit jaar. Er werd niet veel aangekondigd en we kregen voornamelijk toekomstconcepten te zien. Maar, de stream sloot of met een grote aankondiging: Skate 4 komt eraan! Fans, waaronder ik, vragen er al jaren om en het lijkt nu echt uit te komen.

Het teleurstellende aan deze Skate 4 aankondiging is het feit dat we geen datum hebben, maar daarentegen ook geen trailer, conceptualisatie, gameplay of überhaupt meer dan ‘Wij zijn bezig een Skate 4’. Ja, het is de beste aankondiging van de stream, en ook één van de weinige, maar het had zoveel grootser en meer kunnen zijn! Een kort nieuwtje dus, maar wel een spannend nieuwtje. Skate 4 zal binnenkort meer informatie krijgen en dat kun je tegen die tijd zo snel mogelijk bij ons teruglezen. De game is in early, early development en zal dit jaar sowieso nog niet verschijnen. Maar, houdt zeer zeker onze website in de gaten. Wij sluiten af met een throwback:

Kijk jij uit naar de game? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op Facebook. Laat ons ook weten wat jij vond van de ietwat schaarse EA Play. Bekijk hier de Star Wars: Squadrons aankondiging!