EA Play Live: De volledige samenvatting

Heb je EA Play vannacht gemist? Niet getreurd, we zetten even alles voor je op een rijtje! Wees niet bang dat we iets hebben overgeslagen, want het lijkt er op dat EA een aantal belangrijke titels is vergeten. Wellicht wordt hier op een later tijdstip over gesproken.

EA’s uitzending van 19 juni 2020 krijgt het zwaar te verduren op het internet. De show was bijzonder karig te noemen. De afsluiter was dan wél een verrassing. Een nieuwe Skate game is namelijk in ontwikkeling.

De hele show van 50 minuten opnieuw terug kijken? Dat kan hier beneden:

Geen tijd om de video te bekijken, maar wil je even alles op een rijtje? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Apex Legends: Crossplay, Switch en evenement

Apex Legends, de Battle Royale game die zich afspeelt in het universum van Titanfall kent meer dan 70 miljoen spelers. Binnenkort gaan deze aantallen alleen nog maar omhoog. Er komt namelijk een Nintendo Switch versie uit. Al deze 70 miljoen en meer spelers kunnen binnenkort met elkaar samenspelen door middel van crossplay voor alle platformen. Check hier meer informatie in ons bericht van vannacht.

Star Wars Squadrons gameplay

Eerder deze week werd Star Wars Squadrons officieel onthuld. Vandaag deelde EA Motive de eerste gameplay beelden.

Rocket Arena aangekondigd

Rocket Arena is een 3v3 Hero Shooter die 14 juli verschijnt voor Playstation 4, Xbox One en PC. De game krijgt vanaf launch volledige crossplay ondersteuning.

Lost in Random aangekondigd

Lost in Random is een nieuwe EA Originals van Zoink! Games, onder andere bekend van Ghost Giant. Het is een vroege blik in de game, want deze verschijnt pas ergens in 2021.

It Takes Two aangekondigd

Van de makers van A Way Out is er een gloednieuwe co-op game die verschijnt in 2021. In onderstaande video legt Josef Fares zelf uit waar de game over gaat.

Next Gen teaser voor Dragon Age en Battlefield

De grootste missers van de show: Dragon Age en Battlefield. Gelukkig heeft EA een korte teaser voor ons betreft deze titels op de volgende generatie hardware. We zien beelden van Dragon Age, Battlefield, Need For Speed en een nieuw project van EA Motive.

Skate in ontwikkeling bij EA

ER komt een gloednieuwe Skate titel aan. “You commented this into existence”. Het ziet er naar uit dat we er voorlopig nog niet veel over te weten of te zien krijgen. Ze zijn er in ieder geval mee bezig.

Wat vond jij van deze EA Play?