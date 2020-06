G2 Esports back on track in de LEC

G2 Esports is terug van weggeweest. In de tweede week van de LEC liet de winnaar van de spring split 2020 weer zien wat ze kunnen. Er werd op een zeer dominante wijze gewonnen van Schalke 04 en de tot dusver ongeslagen Rogue. Zoals we vorige week hadden besproken, was de eerste week slechts een slechte start voor het team.

Voor Fnatic was de tweede week van de LEC een regelrechte ramp. Na een ongeslagen week werd er in de tweede week helemaal niks gewonnen. Dit kwam mede door een experimentele draft van hun team composities. Zowel tegen MAD Lions als tegen Origen werd er gekozen om Rekkles, de sterspeler van Fnatic, op Soraka te zetten. Door deze zet miste Fnatic een hoop impact en stabiliteit in hun games en dit werd genadeloos afgestraft door de andere twee teams. MAD Lions pakte naast de winst op Fnatic nog een winst op Team Vitality. Hierdoor deelt MAD Lions de koppositie met Rogue.

Origen beleefde ook een sterke week 2 in de LEC. Vrijdag werd er gewonnen van Excel Esports en op zaterdag in de match of the week, wisten ze te winnen van Fnatic. Team Vitality liet het na een sterke eerste week het afweten in de tweede week. Rogue en MAD Lions waren beide te sterk voor het Rookie team. Excel Esports daarentegen wist hun eerste winst van het seizoen te behalen. Op zaterdag werd SK Gaming verslagen na een spannende pot. Schalke 04 blijft moeite houden met het winnen van games in de eerste gedeelte van de split. Ook nu weer wist het team geen enkele game te winnen.

Uitslagen en stand na week 2 van de LEC

Rogue Team Vitality SK Gaming Misfits Gaming Schalke 04 G2 Esports Origen Excel Esports MAD Lions Fnatic Excel Esports SK Gaming Misfits Gaming Schalke 04 Team Vitality MAD Lions G2 Esports Rogue Fnatic Origen