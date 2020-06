Uitkijken naar: The Forest 2

Sinds een paar dagen ben ik weer compleet verdiept in The Forest. De enge survival met een ware horror sfeer. Neer storten op een eiland met je zoon, je zoon wordt gejat en jij blijft achter. Bouw een kamp, slacht wat kannibalen en ga op zoek naar je zoon… Een heuse jump scare makende, huiveringwekkende, griezelige game rondom je zoon. Een echte aanrader!

Bij The Game Awards 2019 werd echter een nieuwe opvolger aangekondigd. ‘Sons of The Forest’ zal het nieuwe pareltje gaan heten die ik ongetwijfeld ga no-lifen. Het begint opnieuw in iets wat in de lucht zweeft. Een completen negatieve flashback al. Je begint weer op een speciaal eiland, een eiland waarvan je hoopt dat hij onbewoond is. Maar helaas, je bent opnieuw de sjaak. Nieuwe enge wezens wonen op het eiland. Endnight Games laat ons een beetje in het duister welke enge wezens er allemaal zijn. Toch zien we in de sneakpeak wat lieve schatjes die ik liever niet tegen kom…

In de trailer zien we dat je met meer karakters rond het eiland loopt. We hopen dat dit een hint is dat je opnieuw met je vrienden kan spelen, de gehele verhaallijn net zoals in The Forest. Wanneer de game uit zal komen is ons nog een raadsel. Wel raad ik iedereen aan om The Forest een kans te geven en heerlijk te griezelen. Alleen of met je vrienden! De game ziet er goed uit, de opvolger ziet er nog beter uit! Ik kan niet wachten om uren te spenderen aan een kamp en drie minuten aan de storyline. Want Timmy kon wel even wachten, de bemanning van de helikopter vast ook…