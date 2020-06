Bloodstained: Curse of the Moon 2 aangekondigd

De eerste Curse of the Moon beviel ons prima, maar had wat issues her en der. Gisteren werd tijdens de New Game+ Expo een tweede deel voor de game aangekondigd. Laten we een kijkje nemen!

Bloodstained: Curse of the Moon 2 werd gister dus aangekondigd voor op de PS4, Xbox One, Switch en PC! De game werd aangekondigd tijdens de New Game+ Expo, gehost door het Summer Game Fest. De game krijgt nog geen officiële datum, maar die zal snel volgen. Deze 2D Castlevania-achtige avonturengame zal hopelijk meer brengen dan het eerste deel deed. De game is een directe sequel op de eerste. Er zullen nieuwe characters, levels en story instances komen in de nieuwe game. Bekijk de trailer hier beneden.

Zoals je ziet zal de grafische capaciteit ongeveer hetzelfde zijn met wat verbeteringen her en der. We houden jullie up-to-date met een eventuele release datum, zodra deze in de komende tijd zal volgen. De game behoud in ieder geval de originele stijl, hopelijk verbeterd het op de punten die minder waren in het eerste deel.

Ben jij benieuwd naar Curse of the Moon 2? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Check onze site voor meer E3 2020 informatie, er zal nog veel volgen in de komende maanden over de next-gen consoles en games!