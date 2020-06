Review: Rainbow Six Siege: Operation Steel Wave

Een tijdje geleden mochten wij Operation Steel Wave al spelen, we waren dan ook erg onder de indruk van de originaliteit die Rainbow Six Siege nog steeds kan vasthouden na 5 jaar. Is er na launch iets veranderd?

Operation Steel Wave introduceert twee nieuwe operators, een rework van House en nog wat veranderingen voor de kwaliteit van de game. Rainbow Six Siege is altijd al een sterke shooter geweest, althans, na flink wat werk na een ruwe start. Maar, tegenwoordig is Siege één van de grootste competitieve shooters. Hoe ziet de nieuwe uitbreiding voor de game er uit?

Ik verbouw je de garagepoort!

Operation Steel Wave introduceert twee nieuwe operators: Ace en Melusi. Laten we beginnen bij onze nieuwe hard-breacher Ace. Zijn gadget keuze is de S.E.L.M.A. Aqua Breach. Hij gebruikt hiermee metaal-buigende hydraulica om zo een groot gat in een reinforced walls te maken. Dit gat zal echter niet in één knal je garagepoort vermorzelen, maar heeft een aantal charges voor je door de muur kan gaan klimmen. De gadget gaat ook vrij snel kapot na het krijgen van damage.

Hierdoor voelt Ace als een vrij gebalanceerde operator. Zijn gadget is vrij nuttig maar heeft genoeg counters. Zijn arsenaal is daarentegen ook best prima, met een AK-12 en M1014. In zijn holster vind je een P9, al zal je die vooral gebruiken om mensen te proberen headshots te geven. Ace zit regelmatig in mijn operator keuze tegenwoordig en dat is niet altijd het geval met nieuwe operators. Ace past perfect bij mijn speelstijl en is dan ook (spoiler) mijn favoriete operator dit seizoen.

Volgens mij bloed mijn oor?

Melusi is echter zeer zeker geen slechte keuze, ondanks dat ze niet mijn speelstijl bevorderd. Haar gadget is de Banshee. En nee, dan heb ik het niet over Sylvanas Windrunner. Deze Zuid-Afrikaanse operator is gespecialiseerd op audio-installaties, maar dan degenen die je oren laten bloeden. Bloed kruipt waar het niet gaan kan, zullen we maar zeggen. Haar gadget is ook een nuttige toevoeging in de game. Haar gadget gaat een hoge frequentie aan geluid door de kamer blazen, zodra een vijandelijke operator in-range komt. Deze vijanden worden vertraagd en kunnen minder goed horen. Best nuttig dus! Je kan de gadget ook inzetten als een soort proximity alarm, die overigens ook nu in de game zit.

Melusi voelt ook vrij gebalanceerd, ze heeft wat veel counters, maar haar gadget is dan ook vrij overpowered als dit niet het geval was. Buiten dat telt de plaatsing ook mee. Je moet haar gadget echt tactisch plaatsen, zodat deze niet direct op gaat vallen bij vijanden. Haar wapens zijn de T5 SMG en de Super 90 shotgun. Dit is een sterk arsenaal met weinig recoil! Haar pistool is de bekende RG15 van Ela en Zofia.

Corona = verbouwen

Ook Ubisoft voelde tijdens de pandemie de neiging om het huis even flink te gaan verbouwen en komt hiermee dan ook uit op een rework van de map House. De map voelt nu dan ook toffer dan ooit. De map voelt iets minder lineair, gezien ingangen erg veranderd zijn. De toevoeging die het meest welkom is, is dan ook de dichte garagepoort. Nu is er nog maar één poort te breachen. Er is echter wel een normale deur naast die linkse poort geplaatst. Dit zorgt voor iets minder stress als je op die locatie moet verdedigen!

Kwaliteit van leven

Amaru is de buff die ik het tofst vond. Haar speed is veranderd en haar gadget krijgt een buf. De ramen of hatches breken nu pas echt bij het enteren, zorgende voor een beter verrassingselement. Ook is er een nieuwe gadget, het Proximity Alarm. Deze doet een deel van Melusi’s gadget na. Deze gadget gaat piepen wanneer iemand in de buurt komt. Een gadget die door beide partijen tactisch kan worden ingezet. Aanvallers kunnen dit namelijk gebruiken om de verdedigers weg te lokken van een objective.

Verdict

Operation Steel Wave is wederom een unieke toevoeging voor Rainbow Six Siege. Mensen met de Year 5 Pass of veel Renown zijn middels aan het genieten de nieuwe operators, en terecht! Wij kunnen de nieuwe season dan ook alleen maar toejuichen. Laten we hopen dat Siege in de toekomst meer unieke content mag krijgen, gezien de game blijft bewijzen tijdloos te zijn voor ieder systeem. Ik ben ook wel benieuwd naar een eventuele next-gen port voor de game. Knipoog.