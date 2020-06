Team THRLL nog steeds ongeslagen in de Dutch League

Vanavond wordt de vierde week gespeeld in de Dutch League. Verrassend genoeg hebben we een nieuwe team to beat. Team THRLL is na drie weken en vier games nog steeds ongeslagen. Is Team THRLL dan echt de nieuwe favoriet voor de titel en de ticket naar European Masters Summer Editie? Gelukkig zijn we na vanavond pas op de helft van de split en kan er nog veel veranderen. Laat staan wat er nog kan gebeuren in de play-offs.

In de derde week van de Dutch League was het aan PSV Esports en LowLandLions om ieder twee games te spelen. LowLandLions draait steeds beter en beter. In de derde week zien we LowLandLions winnen van zowel Echo Zulu als van mCon esports Rotterdam. LowLandLions raken steeds meer op elkaar ingespeeld en kunnen in de tweede helft van de split zeker een bedreiging zijn voor Team THRLL. PSV Esports nam het op tegen Team THRLL en Dynasty. Er werd gewonnen van Dynasty maar er werd verloren van Team THRLL. De game ging over en weer waarbij beide teams zeer aan elkaar gewaagd waren. De game duurde een kleine 40 minuten waarbij Team THRLL een teamfight vonden waarin ze PSV Esports versloegen.

Vanavond hebben we een verkorte programma. De laatste drie games van de eerste helft in de Dutch League worden dan gespeeld. Team THRLL wilt hun ongeslagen reeks voortzetten. Dit kunnen ze doen door hun tegenstander Echo Zulu te verslaan. Daarna hebben we een topper op het programma staan: PSV Esports tegen LowLandLions. Wie van die twee teams pakt de tweede plek in de League? De avond wordt afgesloten door de game tussen de twee puntloze teams. Dynasty staat dan tegenover mCon esports Rotterdam. Na vanavond heeft in ieder geval één van deze twee teams een punt op de ranglijst. Ondanks dat we maar drie games hebben vanavond, hebben we in ieder geval twee spannende games.