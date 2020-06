Cyberpunk krijgt anime: Cyberpunk Edgerunners

Het is zover. Nightwire City Live kondigt nieuwe trailers, gameplay en features voor Cyberpunk 2077 aan. Maar, dat is niet het enige, de game krijgt namelijk een eigen anime serie.

Cyberpunk: Edgerunners zal gemaakt worden in combinatie met Studio Trigger, bekend van onder andere Kill la Kill. De serie zal ergens in 2022 verschijnen en zal beschikbaar zijn op niks minder dan Netflix. het verhaal speelt zich af in dezelfde wereld als Cyberpunk 2077. Het is een standalone, 10-episode lange, intenste serie. Het gaat over een kind dat leeft op straat. Dit kind probeert te overleven in een wereld waar technologie en lichaamsmodificatie gebruikt word voor slechte doeleinden en machtsgrepen. Het kind kiest ervoor om te overleven door Edgerunner te worden, een mercenary onder de Cyberpunk naam.

We hebben verder nog geen echte trailer voor de serie gezien, maar er zal snel meer informatie volgen. het duurt helaas nog wel even voor we de serie echt kunnen gaan zien, maar de gekozen studio beloofd veel! 2022 duurt niet zo lang, toch? toch?!

Cyberpunk: Edgerunners verschijnt in 2022. De game, Cyberpunk 2077, verschijnt al op 19 november! Wat vind jij van het idee van een anime voor de game? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!