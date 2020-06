Cyberpunk laat Braindance feature zien

Night City Wire Live liet een eerste anime voor Cyberpunk 2077 zien, met een nieuwe gameplay trailer. Maar, er is ook een nieuwe feature voor de game: Braindance. Wat houdt deze feature in? Let’s dive in!

Witcher Sense op steroïden is gearriveerd in de wereld van Cybeprunk. in de 13-minuten-lange demo hier beneden kan je de content van de Nightwire stream van vandaag zien. in die gameplay werd Braindance geïntroduceerd. Deze feature laat jou gebeurtenissen opnieuw bekijken vanuit iemands perspectief. Maar, je kan niet alleen zien wat diegene zag, maar ook ruiken, horen en analyseren. Je krijgt een soort video-player te zien, waar je in kan terug-/ en vooruitspoelen. Buiten dat kan je ook de ruimte analyseren en de gedachten van diegene die jij bekijkt op dat moment inzien. De feature is bedoeld om achter nieuwe hints te komen of juist een verhaal te achterhalen. Gingen dingen wel zoals diegene zei dat ze gingen?

Deze nieuwe feature kan een verhaal een twist geven, een leugen achterhalen of een hint geven voor je quest. De quest-designer was dan ook enthousiast over het showcasen van deze feature. Ik persoonlijk moet dit echt in actie zien. Wat vind jij?

Dit is niet de laatste livestream voor Cyberpunk en Breakdance is pas één van vele features die CD Projekt Red wilt showcasen. Ben jij aan het smachten naar meer? Houdt dan zeker onze website in de gaten!