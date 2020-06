Cyberpunk 2077 The Gig gameplay trailer

Tijdens CD Projekt Red’s aller eerste Night City Wire aflevering van 25 juni 2020 heeft het bedrijf achter The Witcher een gloednieuwe gameplay trailer vrijgegeven voor Cyberpunk 2077. In de trailer zien we gloednieuwe locaties, waaronder de Badlands.

De Badlands is een soort woestijn waarin de speler kan rondrijden op zijn motor of in de auto. De woestijn omringt Night City en vormt een gevaarlijke plek, tevens speeltuin voor V, de speler.

In de trailer zien we al een stukje van de Badlands, maar ook andere nieuwe locaties, personages en meer.

Cyberpunk 2077 verschijnt 19 november voor Playstation 4, Xbox One en Windows PC. Vanaf de release van de Playstation 5 en Xbox Series X is de game ook speelbaar op de volgende generatie console. De game zal een speciale update krijgen voor de volgende generatie, maar hier laat CD Projekt Red nog niets over kwijt.

De volgende aflevering van Night City Wire verschijnt over enkele weken. We hoeven dus geen maanden meer te wachten om meer Cyberpunk nieuws en beelden te zien. Vanaf nu zijn ook alle previews live van de game. Vandaag verschijnt er dus een hoop nieuws van veel verschillende kanalen. Wij hebben ‘m nog niet gespeeld, maar hier lees je onze preview van Gamescom 2019 terug!

Heb jij de presentatie gezien? Wat vond jij van de Brain Dance gameplay? Het zag er een beetje Watch Dogs achtig uit vonden wij. We weten er nog niet heel veel over. Het is in ieder geval een groot onderdeel van de game en zullen er dus vaak genoeg mee te maken gaan krijgen.