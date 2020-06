Een brok aan nieuwe informatie en beelden over Diablo 4

Tijdens BlizzCon 2019 toonde Blizzard ons het volgende deel in de Diablo franchise, die niet op de smartphone verschijnt. Diablo 4. Het bleef lang stil, maar vandaag zien we een flinke brok aan informatie over de nieuwe game en zijn verbeteringen ten opzichten van Diablo 3.

I een nieuwe Diablo 4 developer update post op de officiële website wordt alles haarfijn uitgelegd, maar de highlights hebben we voor jou samengevat in de volgende hoofdstukken.

Storytelling

Blizzard gaat het verhaal vertellende deel van de ervaring flink opschalen. Zo word je als speler dieper ondergedompeld in het verhaal en wordt het allemaal iets meer naadloos. Cutscens zijn voortaan Realtime. Dit betekent dat deze in jouw huidige resolutie, met jouw huidige grafische instellingen en personage met jouw gear worden getoond. Het zijn geen vooraf opgenomen filmpjes, maar spelen zich direct af in de wereld zoals die er nu bij ligt. Hierdoor komt de grens tussen cinematische ervaring en gameplay een stuk dichter bij elkaar te liggen.

Vervolgens worden dialogen onder de loep genomen. De tijd van naambordjes en karakter portretten zijn voorbij. In Diablo 4 wordt de game iets ingezoomd bij het voeren van en gesprek zodat de camera zich focust op de personen in een dialoog. Bij dialogen die zich sterk focussen op het verhaal is de interactie tussen de personen met de hand gemaakt. Dit wilt zeggen dat je duidelijk gezichtsuitdrukkingen kunt zien en dat personages met lichaamstaal reageren op elkaar op een natuurlijke manier.

Open World

Diablo 4 krijgt een Open World. Tussen het spelen van verhaal missies door is er een open wereld waar verschillende activiteiten op je wachten. side-quests, Crafting, ontdekken en PvP bijvoorbeeld. Het meest belanrgijke aspect van de Open World zijn de Camps. Dit zijn locaties die zijn bezet door vijanden. Ieder kamp heeft zijn eigen miniverhaal. Zo is er een kamp met een vloek waardoor alle inwoners zijn omgetoverd tot een hoopje zout. In een ander kamp rust een tombe met een kwade geest die skeletten overneemt om jou te bevechten. Zodra je een kamp overneemt wordt het een outpost waarin vriendelijke NPC’s zich gaan nestelen en verschijnt er tevens een waypoint voor fast travel.

Mounts

De open wereld vergt nog wat wandelen, dus een makkelijkere manier om deze grote gebieden door te kruisen is door middel van mounts. Deze komen er aan in Diablo 4 en zorgen voor meer soorten character building en personalisatie.

Multiplayer

Om er voor te waken dat het geen MMO wordt loop je niet ten allen tijden tussen een horde van spelers. Blizzard geeft aan dat het niet te maken heeft met technische limieten, maar meer met een design keuze. De wereld van Diablo voelt niet gevaarlijk genoeg aan als je constant tussen 10 andere spelers bent. Daarom zijn dungeons en story missies altijd privé. Enkel voor jou en je directe party. In dorpen en steden zie je een aantal spelers, onderweg op de wegen zie je her en der wat spelers op je pad. Tijdens grote evenementen in de wereld kom je meer spelers tegen. Zo werk je samen om een groot wezen te verslaan of een horde vijanden te verjagen uit een gebied.