Review: The Legends of Heroes: Trails of Cold Steel 3

Trails of Cold Steel is onderdeel van The Legends of Heroes. Deze serie draait om Rean Schwarzer en is dan ook een directe sequel op de voorganger. Hoe doet dit deel het ditmaal op de Nintendo Switch?

De game is al een tijdje uit op de Playstation 4, maar verschijnt nu dan echt op de Nintendo Switch. Trails of Cold Steel 3 zal binnenkort worden opgevolgd door een vierde en laatste deel. Dit is een perfecte reden om de game opnieuw te spelen op de nintendo Switch. Maar, is de game het dan ook waard op deze hybride handheld?

Story

Schwarzer is nu afgestuurd aan Thors Millitary Academy en is de nieuwe Class VII leider. Het gaf mij een beetje Tokyo Ghoul: RE vibes, want het leek op een softe reboot van wat we eerder al mochten spelen in het tweede deel. Toch bewijst de game weer na een aantal uurtjes een directe sequel te zijn. Het was lastig om sommige dingen bij te houden, gezien het alweer een tijdje terug is dat ik deel 2 heb gespeeld. Dit vooral omdat de game heftig leunt op haar oude personages. Terugkerende personages spelen soms een cruciale rol en als je de vorige delen niet hebt gespeeld, dan ben je al snel verdwaald. Het is een lastige game om mee in de serie te stappen.

Heb je de serie echter op de voet gevolgd, dan zal dit een superieur avontuur beloven. Het tempo van het verhaal is hier namelijk een stuk beter. De game begint met een climax en bouwt vanuit daar haar verhaallijn uit tot een niet zo karige 60-80 uur aan gameplay. De oorlog mag dan wel voorbij zijn, maar er liggen genoeg nieuwe gevaren op de loer, daar zal het verhaal dan ook de focus op leggen. Het voelt als een soort All-Star game op sommige momenten, gezien de oude Class 7 terugkeert tegen vaak oudere vijanden. Het verhaal wordt dan ook op toffe wijze verteld. De voice-acting is soms een beetje cringy, maar je daarentegen goed bij de lurven pakken voor een aantal intense verhaalmomenten.

Het voelt vertrouwd

De gameplay voor Trails of Cold steel 3 voelt vertrouwd aan. De Fire Emblem elementen zijn in deze game altijd net iets fijner uitgewerkt. Het bonden met je klasgenoten heeft hier een veel fijner tempo dan in FE. Je gaat als klas op verschillende missies door heel Erebonia, waar je verschillende kerkers zal doorstaan en dorpen zal bezoeken. De kerkers laten nog wat te wensen als het aankomt op structuur en level design. De wereld zelf is echter een wonder om op de Nintendo Switch te mogen aanschouwen. Iedere plek die jij bezoekt is gemaakt met liefde en brengt de sfeer sterk over. De Turbo Mode is één van de eerste veranderingen voor de kwaliteit van leven binnen Trails of Cold Steel. Deze zal het tempo versterken en versnellen.

Het Break systeem zal de nieuwste combat feature worden in dit deel. Iedere vijand heeft een break-bar, vergelijkbaar met die van Guild Wars 2. Als jij deze bar doorbreekt, dan is je vijand volledig kwetsbaar voor jouw aanvallen en deze zullen dan ook meer damage doen. Ook kan je twee personages aan elkaar linken voor sterkere aanvallen. Het is soms nog lastig om het gevechtssysteem te begrijpen, vooral in de vroegere uurtjes. Maar net als in Xenoblade, moet je hier even doorheen. Als je het systeem eenmaal doorhebt, dan voelt de combat vloeiender dan in voorgaande delen.

De combat is niet zo heel veel veranderd, de game is essentieel gezien nog steeds een turn-based RPG en leent dan ook veel elementen van andere turn based games. Echter is Trails of Cold Steel altijd innoverend geweest tegenover de standaard games binnen haar genre, het leent waar kan verschillende features van andere games, maar brengt overal een eigen draai aan. Je hebt je basic attacks, crafts, items en S-Crafts. Als je meter volloopt, heb je ook nog verschillende sterkere aanvallen om op je vijanden los te laten.

Passende graphics

De game liet op de PS4 nog wat te wensen op grafisch gebied. Maar, op de Nintendo Switch is dit een perfect plaatje. De game loopt hierdoor dan ook fantastisch, ook in handheld. Maar, de game ziet er passender uit op de Switch dan op een full fledged console. Zoals ik eerder al zei is de world-building in deze game bijna ongekend. Zelfs met graphics die niet bepaald current-gen lijken op momenten. Dit laat zien dat algehele sfeerbeleving toch vaak belangrijker is dan het hebben van de meest realistische graphics of wat dan ook. Trails of Cold Steel 3 bewijst ook hier een solide game te zijn.

Verdict

Trails of Cold Steel 3 is een waardige voortzetter dan de serie en zet een goede stap richting deel 4. Toch hoop ik wel dat het vierde en laatste deel de kleine frustraties uit de game kan verwijderen. Al met al is deze game een must play voor fans van de serie en past de game voor mij beter op de Nintendo Switch dan op de Playstation of PC. De world-building is ongekend en de combat voelt lekker vertrouwd met een beter tempo in het verhaal dan ooit!