Facebook gaming neemt Mixer over

Tegenwoordig is het backseat gamen en het meekijken met anderen die spellen spelen en streamen ontzettend populair. Dit kon al tijden maar Twitch was het grootste streaming platform voor streamers en kijkers naast Mixer en Facebook Gaming.

Een gigantisch snel groeiende categorie bestond. Al snel kwamen er steeds meer streaming platformen uit de grond schieten. Wanneer je het geluk had kon je zelfs geld verdienen met gamen, een droom van velen! Zo ontstond ook Mixer, en Facebook gaming. Twee grote jongens die zich bij Twitch voegden. Het idee was van Mixer, wat weer van Microsoft was, om groter te worden dan Twitch.

Dit deden ze door de grote creators over te kopen van Twitch. Door de grote makers over te halen om voor hen te streamen kwamen vanzelf de kijkers mee. Voor gigantische bedragen werden spelers zoals Ninja (een bekende Fortnite speler) in dienst genomen om zo Mixer populairder te maken. Maar lang mocht het platform niet bestaan…

Waar veel content creators de stap hadden gewaagd om voor het nieuwe platform te gaan bleven de kijkers uit. Terwijl Twitch en Facebook bleven groeien bleven de kijkers voor Mixer erg summier en werd het minder rendabel voor Microsoft om het te onderhouden. Vervolgens kwam het nieuws dat Mixer er mee op hield. Voor veel mensen die daar hun geld verdienden natuurlijk een grote klap, ook bracht het veel onzekerheid met zich mee.

Toch is er een beetje licht aan het einde van de tunnel. Facebook gaming heeft Mixer overgenomen. Alle makers, en natuurlijk de kijkers, kunnen daar nu verder met de streaming van games en dergelijke. Dat ook met hun contracten, of wat er veel op lijkt en aansluit bij Facebook. Een redding voor de spelers die anders een inkomen kwijt zouden. Tevens gaan een aantal terug naar Twitch om daar opnieuw hun community op te bouwen.