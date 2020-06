Review: Disintegration

Disintegration is een sci-fi fps met RTS elementen die een goede formule meebrengt maar uiteindelijk toch tekort schiet in de praktijk. We mochten al eerder aan de slag maar hebben nu de volledige game.

Disintegration werd ontwikkeld door V1 interactive. Een kleine studio van zo’n 30 man. De game werd gepubliceerd door Private Division en verscheen deze maand op PC, PS4 en Xbox One.

Spelers nemen de rol van Romer Shoal, een Gravcycle piloot, aan. Romer kan vanuit zijn positie in de Gravcycle heel het terrein overzien en kan zo commandos geven aan zijn ploeg. Dat is dan ook min of meer de opzet van Disintegration. Als piloot van de Gravcycle zoem je makkelijk over het terrein heen, schiet je zelf op vijanden maar bepaal jij ook waar je units heen gaan, welke moves ze zullen gebruiken en welke points of interests ze moeten bestuderen.

De multiplayer mode kan 10 spelers supporten. Spelers kunnen kiezen tussen 9 verschillende crews met elk hun eigen gameplay karakteristieken en abilities.

Gameplay

De game kwam natuurlijk in opspraak om dat een van de makers van Halo achter de ontwikkeling zit. Disintegration is dan ook zeker een interessante mix van elementen die een veelbelovende formule creëren maar uiteindelijk net niet de immersive gameplay en diepgang waar we zo op gehoopt hadden.

De simpele besturing die je hebt, zorgt gelijk voor gelimiteerde command opties wanneer jij je crew wil aansturen. Je kunt enemies aanwijzen en attack commands opdragen. Buiten dat kun je de crewleden verplaatsen en objecten laten bestuderen. De controls en opties zijn zo dus ook zeer karig. Er zijn geen opties om ze in defensieve opstellingen te laten wachten. De meeste gevechten zijn echter goed gebalanceerd en laten je het team aansturen terwijl jij rondvliegt en zelf enemies uitschakelt.

De controls en de feel van de Gravcycle zijn geweldig. Responsieve dash moves en een algemene besturing die lekker weg speelt. Helaas voelen de wapens van het enorme voertuig een beetje onder de maat aan en zul je lang moeten blijven schieten om sommige enemies te verslaan.

Verhaal

Ook het verhaal van Disintegration heeft weinig diepgang. Robots met rode ogen vechten tegen die met blauwe ogen. Dat is dan ook de hele opzet van het verhaal. De introductie van de campaign brengt dan ook weinig aan het licht. We leren dat de mensheid een moeilijke periode van oorlog en ziekte heeft gekend. De oplossing blijkt integration te zijn. Ofwel het proces waarin een menselijk geweten wordt geüpload in een robot lichaam. Veel krijgen we niet te weten.

Ook Romer blijft voor ons een mysterie. Hij blijkt een voormalig beroemd Gravcycle piloot te zijn. Een soort vergane glorie. Romer is een gevangene op de Iron Cloud geweest. Daar werd hij ondervraagd door de overduidelijke villain, Black Shuck.

Na een grote explosie verenigt Romer zich met een aantal rebellen om de strijd aan te gaan met Black Shuck en zijn team. Waarom ze deze strijd aangaan is niet helemaal duidelijk.

Na verloop van tijd zul je nieuwe crew members vinden. Zowel integrated, als natuurlijke “non-integrated” mensen. De backstories van verschillende clans worden nooit echt toegelicht.

Looks

De game ziet er prachtig uit. De levels zijn mooi, overzichtelijk en zorgen voor rustgevende gameplay. Disintegration komt echter pas tot zijn recht in de cutscenes. Deze zijn bizar gepolijst met een hoog niveau van creativiteit. Tegen het eind van de 16 uur durende campaign zul je wat meer geïnteresseerd zijn in het verhaal. De eerste paar uur zijn echter langzaam en verwarrend.

Problemen

Hoewel Disintegration oogt als een fantastische game, zijn er te veel problemen die er voor zorgen dat de volle potentie niet gehaald is. Wat simpel zou moeten zijn is niet simpel in Disintegration. Als je denkt dat jij je crew alleen maar een healing circle in hoeft te sturen om ze hun health terug te geven, heb je gelijk. Ze zullen echter niet in de healing area blijven. Ze zullen er heen gaan, en gelijk verder lopen om weer door enemies afgemaakt te worden. Dit probleem deed zich in mijn tijd met de game vaker voor en doet je dan ook vaak twijfelen aan de AI. Daarnaast blijft tussen de vele dialogues, cutscenes en side missions het verhaal moeilijk te volgen. Dat gezegd blijft Disintegration een razend interessante game voor spelers die toe zijn aan iets nieuws. Hopelijk kan deze formule in de toekomst nog verfijnd worden.

De combat blijft gedurende de hele game enorm simpel en dan ook ontzettend traag. De customization is gelimiteerd en het voelt zelden alsof de Gravcycle voldoende firepower heeft. De meeste damage zul je dan ook doen met de cooldown abilities van jouw crew. Je zult deze dan ook zo vaak mogelijk gebruiken, of het nou om een groepje enemies of 1 grote enemy gaat. Vaak zul je dezelfde speelstijl gebruiken. Namelijk van grote afstand schieten op vijanden. Dichtbij komen brengt alleen maar risico met zich mee. Wanneer jouw crew ten onder gaat, raap je ze op door over ze heen te vliegen en zijn ze na enkele seconden terug op het slagveld. Dat zorgt er dan ook voor dat de moeilijkheidsgraad van de game (in normal mode) vrij laag blijft. Ook het missen van variatie in vijanden zorgt voor een voorspelbaar gevecht. Alleen jouw eigen dood heeft gevolgen, dus blijf op afstand.

Pluspunten

Enkele pluspunten van de game zitten in de multiplayer. Disintegration is aanzienlijk leuker met een stel vrienden. De multiplayer kent drie verschillende modes. Retrieval, collector en zone control. Dit zijn vrij simpele game modes die we veelal van andere shooters kennen. Hoewel er meer loadouts zijn in de multiplayer, voegen deze weinig toe aan de actie. De multiplayer voelt dan ook vaak chaotisch en het is eigenlijk nooit duidelijk wat nou de doorslaggevende factor voor een win of verlies is geweest.

Conclusie

Het is moeilijk om mij voor te stellen wie ik Disintegration zou aanraden. Voor RTS spelers heeft de game niet genoeg commands en is de diepgang te min. Voor FPS spelers voelt de game echter te traag. Hopelijk kan Disintegration een publiek aanspreken dat zich wel kan vinden in deze innovatieve mix van gameplay elementen.