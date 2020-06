Speel Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered gratis!

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered verschijnt 27 augustus voor de huidige generatie consoles, maar er verschijnt ook een gratis versie van de RPG. De Lite Editie geeft je toegang tot de eerste drie dungeons en laat je samen spelen met al je vrienden.

Cross-play is direct uit de doos inbegrepen voor alle platformen. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered verschijnt voor Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch en iOs- en Android-toestellen. De game bevat 13 dungeons volledig geremastered en deze kan je samen met nog drie andere vrienden doorspelen. Het mooiste is dat maar één van de vier spelers de game daadwerkelijk hoeft aan te schaffen. Met de Lite editie mag je namelijk de eerste drie dungeons in je eentje doorspelen, maar met een speler die de volledige game heeft, mogen Lite spelers de hele game mee liften, zolang de speler met de volledige game de sessie host.

Ten opzichten van de originele game zijn er een aantal verbeteringen die jouw playthrough met je vrienden of alleen wat aangenamer gaan maken: