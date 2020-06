MAD Lions boven aan in de LEC

Niet Fnatic en ook niet G2 Esports aan de leiding in de LEC. Het is een tijdje geleden dat we de klassieker in Europa zagen waar beide teams niet speelde om de nummer één positie op de ranglijst. Sterker nog er was een totaal andere strijd gaande om de nummer één positie. MAD Lions en Rogue draaien een formidabele summer split na een succesvolle spring split. Zien we hier twee teams die zich gaan plaatsen voor Worlds 2020?

Eigenlijk was de klassieker Fnatic tegen G2 Esports niet helemaal de match of the week in de LEC. De game tussen MAD Lions en Rogue was voor de ranglijst een betere keus geweest voor de titel match of the week. Maar eigenlijk werden we afgelopen weekend getrakteerd op een flink aantal mooie games. SK Gaming wist op vrijdag tegen alle verwachtingen in een zege te halen op G2 Esports. Daarna was het MAD Lions dat te sterk was voor Origen in een spannende game. Fnatic lijkt de weg in de meta helemaal kwijt te zijn. Na de 0-2 van vorige week werd er ingezet om te draften rond Rekkles. Dit bleek geen succes te zijn tegen het sterk spelende Rogue.

De zaterdag stond vooral in teken van de klassieker tussen G2 Esports en Fnatic. Maar eigenlijk was er een veel belangrijkere game die avond. Rogue nam het tegen MAD Lions op om de nummer één positie in de LEC. De game tussen MAD Lions en Rogue was er één om van te genieten. De game swingde over en weer, maar het was MAD Lions die uiteindelijk de juiste calls maakte. In de klassieker was het G2 Esports die de vloer aanveegde met Fnatic. Fnatic lijkt de weg in de meta nog niet gevonden te hebben. Kunnen ze die op tijd weer vinden?

Uitslagen en stand LEC week 3

Excel Esports Schalke 04 Team Vitality Misfits Gaming SK Gaming G2 Esports MAD Lions Origen Fnatic Rogue SK Gaming Team Vitality Misfits Gaming Excel Esports Origen Schalke 04 MAD Lions Rogue G2 Esports Fnatic