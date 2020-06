No Straight Roads krijgt nieuwe release datum

De nieuwe muziek-/ actiegame No Straight Roads zou vandaag verschijnen maar werd last minute toch nog uitgesteld. De reden moge duidelijk wezen: de huidige pandemie heeft effect op iedereen! Metronomics laat weten dat de game een nieuwe datum krijgt.

No Straight Roads komt nu namelijk uit op 25 augustus 2020. De game zal dan verschijnen voor PS4, PC (Epic Store), Switch en Xbox One. No Straight Roads komt van een aantal bekendere namen waaronder Wan Hazmer (Final Fantasy XV) en Daim Dziauddin (Street Fighter V). De game laat jou als rockster in een EDM wereld de gitaar terug brengen. Het is de bedoeling dat jij Rock terug op de kaart brengt. De game brengt ritme gameplay met een actietwist. Ook heeft de game wat milde RPG elementen erin verwerkt. Wij mochten de game op Gamescom vorig jaar spelen en vonden het een vooral unieke ervaring!

Ja, No Straight Roads is vertraagd en dat is erg jammer voor degenen die hem graag vandaag wilde spelen. Maar, de game kan er alleen maar beter op worden. Buiten dat kan je de demo wel al spelen via de Epic Games Store Launcher. Ook kan je een mini soundtrack beluisteren op alle streaming platformen waaronder Spotify en YouTube Music.

