Tweede helft in de Dutch League summer split

De eerste helft van de Dutch League summer split zit erop. Vier weken hebben de teams gestreden en verrassend vinden we Team THRLL bovenaan de ranglijst. Niet PSV Esports of het voormalige Defusekids(LowLandLions) maar Team THRLL wist tot dusver nog ongeslagen te blijven. mCon esports Rotterdam wist in de eerste vier weken geen game te winnen. Nog vier weken te gaan om daar een verandering in te zien.

Vorige week werd de vierde week gespeeld in de Dutch League. Op het programma stond de kraker LowLandLions en PSV. Maar ook de strijd tussen de twee teams die nog geen game wisten te winnen: mCon esports Rotterdam en Dynasty. De avond werd geopend tussen de ongeslagen Team THRLL en Echo Zulu. Team THRLL deed wat er van ze werd verwacht en pakte hun vijfde winst op rij. In de kraker tussen LowLandLions en PSV Esports was het PSV Esports die wist te winnen. Net als in de spring split was PSV Esports tijdens de reguliere seizoen te sterk voor hun concurrent. Dynasty en mCon esports Rotterdam vochten om hun eerste punt in de laatste game van de avond. Dynasty wist hun eerste winst van het seizoen te behalen nadat ze mCon esports Rotterdam versloegen.

Vanavond start de Dutch League met de vijfde week en de tweede helft van de summer split. Koploper Team THRLL mag weer twee keer aan de bak. De tegenstanders van vanavond zijn LowLandLions en mCon esports Rotterdam. Kan LowLandLions of mCon esports Rotterdam zorgen voor het eerste verlies voor Team THRLL? Naast Team THRLL mag ook Echo Zulu vanavond twee keer aan de slag. Echo Zulu opent de avond tegen PSV Esports. Daarna in de derde game van de avond nemen zij het op tegen Dynasty. De games van vanavond zijn om 19:00 live te zien op Twitch.tv.