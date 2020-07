Bandai Namco kondigt Play Anime Live aan

Als er Anime titels op de markt verschijnen, dan is de kans groot dat deze van Square Enix of Bandai Namco afkomen. Vooral Namco zet zich in om jouw favoriete personages tot leven te wekken, en dat willen ze nu live laten zien.

De studio kondigt daarom Play Anime Live aan. Deze stream valt 10 dagen na de Ubisoft stream op Woensdag 22 juli. We kennen Namco uiteraard van games voor Dragon Ball, Naruto, One Piece en binnenkort Fairy Tail! Maar, ze komen ook met bijvoorbeeld Little Nightmares 2. Deze veelzijdige studio zal tijdens de Play Anime Live dan ook een boel toekomstige titels laten zien.

We gaan waarschijnlijke de nieuwe personages voor Dragon Ball FighterZ zien, inclusief nieuws over Scarlet Nexus. Ook krijgen we misschien meer informatie over One Piece: Grand Cruise en Digimon Survive, wie zal het weten? Je kan je hier aanmelden voor alle gekte op 22 juli 2020 om 1 uur in de nacht. Dat is woensdagnacht om precies te zijn!

Wij zullen deze stream uiteraard voor jullie gaan kijken. Mocht je er dus niet bij kunnen zijn, dan kan je alles bij ons teruglezen na het evenement! Ben jij een fan van Namco Games? Check dan zeker onze reviews van One Piece: Pirate Warriors 4 en My Hero One’s Justice 2.