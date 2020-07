Game releases voor de maand juli: Paper Mario en meer

Juli is middels weer begonnen. maar we gaan toch, speciaal voor jou, een lijst met de belangrijkste releases voor de maand maken! Niet alle releases zullen aan bod komen, maar de grootste uiteraard wel!

Het is inmiddels al de derde van de maand. Er zijn dus al twee grote games verschenen. De eerste zijnde de nieuwe Trackmania vanuit Ubisoft naar de PC. De tweede is een VR titel. Zet je bril maar op, want Iron Man VR verschijnt vandaag! Onze review is binnenkort te lezen op deze pagina. Verder verschijnt deze maand Death Stranding naar Windows en komt de nieuwe F1 2020 uit. De twee grote titels zijn voornamelijk Ghost of Tsushima en Paper Mario. Wij zijn momenteel hard bezig aan onze Ghost of Tsushima review, dus houdt de site goed in de gaten!

1-7: Trackmania – Windows

3-7: Marvel’s Iron Man VR – PS4

7-7: Catherine: Full Body – Switch

7-7: Superliminal – Switch

10-7: Bloodstained: Curse of the Moon 2 – Windows, Switch, PS4, Xbox One

10-7: F1 2020 – Windows, PS4, Xbox One, Stadia

10-7: Sword Art Online: Alicization Lycoris – Windows, PS4, Xbox One

14-7: Death Stranding – Windows

14-7: Rocket Arena – Windows, PS4, Xbox One

17-7: Ghost of Tsushima – PS4

17-7: Paper Mario: The Origami King – Switch

28-7: Samurai Shodown: NeoGeo Collection – Switch, PS4, Xbox One

31-7: Fairy Tail – Windows, Switch, PS4

Naar welke game kijk jij het meeste uit? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Wij zijn benieuwd naar de kleinere titels die uit gaan komen, heb jij er eentje op het oog?