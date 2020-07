Hey, waar is Ninjala?

Ninjala is de nieuwste free-to-play game die je, eindelijk, in de Nintendo eShop zou moeten kunnen vinden. Maar, dat is helaas niet het geval. Hoe kan dit en waar kan ik de game dan vinden?

Ninjala is een free-to-play ninja fighter game. De game werd vaak vergeleken met Splatoon door bepaalde grafische aspecten en gameplay elementen. Één ding kan ik je beloven, de game heeft een vrij aparte gameplay. Verder zijn de menu’s onoverzichtelijk maar ziet het er grafisch leuk uit en zit je er na een paar potjes lekker in. De game is een mixed-bag van goed en iets minder goed. Maar goed, mocht je de game nu toch willen spelen, dan lijkt dit onmogelijk.

Degenen die de game in de eShop wilde zoeken, liepen al snel een doodlopende straat in. Ninjala heeft namelijk lootboxes en dat mag van onze regering niet. Dus, Ninjala is tot dat zij de gok van een lootbox uit de game verwijderen, verboden in onder andere Nederland. Maar, er zijn manieren om de game toch te kunnen spelen. De bekendste methode zal ik je hier even uitleggen!

hoe kan ik ninja-sterren gooien?

Eigenlijk is dit heel simpel. Je begint met het maken van een nieuw profiel op je Nintendo Switch. Vervolgens maak je op jouw laptop, PC of telefoon/ tablet voor dit profiel een nieuw eShop account. Maak dit account alsof je in Amerika woont. Vervolgens ga je op jouw Nintendo Switch naar je net aangemaakte profiel en log je in met je nieuwe eShop account. Je kan nu in de Amerikaanse eShop jouw Ninjala claimen. Oh, trouwens, je kan de game na het downloaden ook op jouw originele profiel/ account spelen!

Heb jij ninjala al gespeeld? Laat ons weten wat jij van de game vind in de reacties op Facebook of hier beneden!