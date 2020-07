Review: F1 2020: Racen in de regen op Zandvoort

Afgelopen weekend is het nieuwe seizoen begonnen van de Formule 1. Net als met voetbal en FIFA komt er elk jaar een nieuwe versie uit van de populaire race game F1. Vrijdag komt de nieuwe F1 2020 uit met een paar mooie en leuke vernieuwingen. Nu dat digitaal racen een vlucht heeft gemaakt tijdens de corona periode, zullen we ongetwijfeld hogere verkoopcijfers zien en zullen er meer spelers zijn die wellicht een poging maken om in de esports tak te komen van Formule 1.

Net zoals elke sports game die uitkomt is het nieuwe deel in de reeks voorzien van wat gameplay verbeteringen en zijn de teams up-to-date gemaakt. F1 2020 heeft een aantal vernieuwingen gekregen en her en der wat tweaks in de gameplay. Dit jaar zou er weer geracet worden op het circuit van Zandvoort in ons eigen kikkerlandje. Helaas is dit door de corona niet doorgegaan. Ook het nieuwe circuit in Vietnam stond op het programma maar moest helaas geschrapt worden op de Formule 1 kalander. Maar om het leed te verzachten voor de fans kan er in de nieuwe F1 game wel geracet worden op deze twee circuits.

Vernieuwingen in F1 2020

Zoals gezegd zijn er twee nieuwe circuits toegevoegd aan F1 2020. Circuit Zandvoort in Nederland en circuit Hanoi in Vietnam. Beide circuits zijn uitdagend en snel om erop te rijden. Vooral Zandvoort is een genot om op te racen. Dit is misschien wel de oranje bril dat praat, maar de aanpassingen die zijn gedaan aan het circuit die ook terug komen in de game zijn simpelweg geweldig. Het circuit is snel geworden met een paar technische stuur stukken. Vooral de laatste twee bochten zijn heerlijk om in te gaan. De kom bocht techniek is goed in de game verwerkt. Hierdoor kan je vol gas de bocht door kan en hoef je nauwelijks te sturen. Circuit Hanoi is een verraderlijk stukje circuit. In de straten van Hanoi heb je een aantal flink lange rechten stukken die worden afgewisseld met scherpe bochten en een lastige chicane stuk.

In F1 2020 krijgen we ook een nieuwe game mode erbij. De vorige edities en de nieuwe edities kende allemaal de optie driver career waarbij je je eigen carrière als coureur kon beginnen in de Formule 1. Dit jaar kan je ook een team career starten naast de driver career. In team career neem je niet alleen plaats achter het stuur van je Formule 1 auto maar neem je ook het stuur in handen van je eigen team. Als elfde team maak je je debuut in de wereld van Formule 1. Hier bepaal jij hoe de auto eruit ziet, de outfits, logo, helmen en nog veel meer. Daarnaast onderhandel je met je sponsors, sta je de pers te woord en ontwikkel je de faciliteiten en de auto waarin je gaat rijden.

Voor de nieuwe instappers in de Formule 1 games hebben de makers een casual mode toegevoegd aan F1 2020. Als je de casual mode aanzet worden een aantal dingen simpeler neergezet. De menu’s zijn simpeler, off-track oppervlaktes worden makkelijker om over te rijden en de reset to track zijn dan ook beschikbaar. Ook wordt het gemakkelijker om de Formule 1 auto te besturen. Echter kan je casual mode alleen gebruiken als je offline speelt. Split-screen is ook weer terug in de game. Vanaf 2015 tot vorig jaar was die optie eruit gehaald, maar keert nu in 2020 terug. Hierdoor kunnen we weer ouderwets, wel op gepaste afstand natuurlijk, met vrienden offline op de bank tegen elkaar racen.

Verdict

F1 2020 is weer een solide race game waarin liefhebbers van de Formule 1 veel plezier aan kunnen beleven. Het racen voelt als vanouds met her en der wat tweaks waar je even aan moet wennen. De nieuwe Formule 1 game kenmerkt zich vooral op gebied van vernieuwingen die met de game komen. Zo bied het nieuwe team career weer voldoende uitdaging en variatie om je race career te spelen en te volgen. In vergelijking met andere sport games is het wel wat simpeler maar de insteek is prima. In combinatie met het ontwikkelen van je auto waarbij je zelf je pre-sets kan maken heb je als team manager en coureur genoeg te doen. Doordat Formule 1 een vlucht neemt aan populariteit is het toevoegen van een casual mode ideaal voor de nieuwe coureurs die een poging willen wagen in het wereldje van de Formule 1.

De toevoeging van de twee nieuwe circuits in F1 2020 biedt de coureurs met ervaring een nieuwe uitdaging. Ik zelf mocht in mijn eerste rondjes op Zandvoort uitgerekend rijden in typisch Nederlands weer. Met bakken uit de hemel maakte we de eerste kilometers op het heerlijke circuit van Zandvoort. Hanoi het circuit in Vietnam is een heerlijke uitdaging tussen snelheid en strakke bochten. Al met al is de nieuwe race game van Codemasters weer een heerlijke game voor de fans van Formule 1.