Donkey Kong Country naar Nintendo Switch Online

Eindelijk is het zover. De originele Donkey Kong Country van de Super Nintendo is onderweg naar Nintendo Switch Online. Het Amerikaanse Twitter account van Nintendo bevestigd dit nieuws met een trailer voor de gratis games die worden toegevoegd in juli.

Iedere maand worden er gratis nieuwe titels toegevoegd aan Nintendo Switch Online. Dat is deze maand niet anders. Een speciale maand, want een zeer grote titel maakt zijn weg naar de dienst. We hebben het over Donkey Kong Country, origineel verscheen voor de Super Nintendo in 1994. Nintendo fans die zijn begonnen met bijvoorbeeld Tropical Freeze kunnen eindelijk zien waar het allemaal ooit begonnen is met de Country series van Donkey Kong.

Three more titles will be added to the #NES & #SNES – #NintendoSwitchOnline collection on 7/15, including #DonkeyKong Country! Super NES – Nintendo Switch Online:

・Donkey Kong Country

・Natsume Championship Wrestling

NES – Nintendo Switch Online:

・The Immortal pic.twitter.com/dNQ5A1yQhD — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 8, 2020

Vanaf 15 juli is Donkey Kong Country speelbaar, samen met Natsume Championship Wrestling en The Immortal. Twee Super Nintendo games en één NES game. Nintendo publiceert naast dit nieuws ook een extra video met wat ‘cheats’ en andere snufjes voor de Switch versie van de Donkey Kong game.

Met behulp van bovenstaande video is het mogelijk om de game met 101% uit te spelen. Zodra je elk level hebt gehaald en alle bonus levels hebt gehaald heeft Cranky Kong een speciaal bericht voor je. Je hebt nog iets gemist! Maar wat is het? Daarnaast is er een trucje om met 50 levens te beginnen zodat je het jezelf iets makkelijker maakt. Ten slotte heb je de beschikking over een oefen gebied. Al met al een zeer degelijke port van de veelgeprezen Super Nintendo game van 26 jaar geleden.

Ga jij later deze maand aan de slag met één of meerdere van de nieuwe Nintendo Switch Online titels? Je kunt ze spelen door een abonnement af te sluiten. Zo lang je abonnement actief is, heb je toegang tot de catalogus NES en SNES games.