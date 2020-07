Xbox Series X Games Showcase op 23 juli

Deze maand is het tijd voor Microsoft om antwoord te geven op de Playstation 5 showcase van vorige maand. De eerste Xbox showcase zette verwachtingen die niet waar gemaakt konden worden. Deze maand moet de goedmaker zijn en Microsoft beloofd dat die goedmaker het waard gaat zijn.

Het digitale evenement legt de focus op games voor de volgende generatie Xbox: de Xbox Series X. Op papier is het apparaatje krachtiger dan de volgende generatie Playstation. Alhoewel nu moet blijken hoe deze extra kracht er uit komt te zien op het beeldscherm. Opnieuw liggen de verwachtingen hoog bij Microsoft. Enerzijds door de teleurstellende Inside Xbox aflevering en anderzijds door het grof geweld waar mee Sony haar Playstation 5 mee onthulde.

Titels die we mogen gaan aanschouwen tijdens de Xbox Series X Games Showcase zijn voor het grote deel nog een verrassing. Grote namen zoals Halo en Hellblade gaan we zeker voorbij zien komen, maar voor de rest? We weten het nog niet zo goed. Vorig jaar kondigde Microsoft aan grote studios te hebben bemachtigd. Onder andere Obsidian, de ontwikkelaar van Fallout: New Vegas en The Outer Worlds. Van veel studios weten we nog niet waar ze onder de Microsoft mee aan het knutselen zijn. Ongetwijfeld weten we 23 juli iets meer.

Voor ons in Nederland betekent dit dat we om 18:00 klaar moeten zitten via Youtube, of Twitch. En Mixer dan? Die vlieger gaat niet meer op, want Microsoft heeft het platform gesloten om het te overhandigen aan Facebook Gaming. Heb jij het evenement al in je agenda gezet en ga je klaar zitten met een bak popcorn om als één van de eerste nieuwe beelden te zien van Halo Infinite? Welke game hoop jij te zien tijdens de showcase?