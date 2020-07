Review: Marvel’s Iron Man VR

Marvel fans kunnen hun hart ophalen met Playstation. Eerder mochten fans aan de slag met Peter Parker in Marvel’s Spider-Man. Nu is er ook een Playstation VR game van onze favoriete actieheld. Het gaat daar bij niet om de minste. We kruipen in een door Tony Stark ontwikkelt pak in Marvel’s Iron Man VR en nemen het op tegen de Ghost.

Sony en Marvel gaan hand in hand en deze PSVR exclusive toont maar weer opnieuw hoe serieus de IP wordt opgepakt door beide partijen. Iron Man VR plaatst jou in de schoenen van Tony Stark en nog belangrijker, Iron Man. Je vliegt door knap gemaakte omgevingen en al manoeuvrerend probeer je je vijanden uit te schakelen met een arsenaal aan gadgets en wapens. Speelt het lekker? Hoe beweeg je in zo’n Iron Man uitrusting en hoe gaat Camouflaj om met de beperkingen van de Playstation VR headset?

Knap stukje Iron, Man

Wie bekend is met de Playstation VR is ongetwijfeld bekend met de beperkingen van de headset. Ondanks het heel erg indrukwekkend is wat Sony heeft kunnen klaarspelen met Virtual Reality net toen het begon op te rukken is fenomenaal. Destijds was het de meest gebruikersvriendelijke manier om in je eigen huis volledige VR ervaringen en games te spelen. Nog steeds positioneert PSVR zich niet slecht op de markt met relatief lage instapprijs en ijzersterke games, waaronder Iron Man VR.

Dat betekent niet dat het zonder zijn gebreken komt. Het volgen van bewegingen werkt altijd zoals je zou willen en bij volledige fast-paced actie games als Iron Man VR merk je dat het meest. Tot op heden bepaalde je zelf voornamelijk het tempo in VR games, maar in deze game wordt het tempo bepaald door de vijanden en gevaren die op je afstormen. Hier merk je dat het besturen soms niet helemaal 1 op 1 gelijk loopt met jouw bedoelingen. Camouflaj, de ontwikkelaar, heeft knappe technieken ingezet om jou te laten denken dat je alles zelf doet, terwijl de game je eigenlijk op veel punten assisteert. Je merkt er helemaal niets van, maar het zorgt wel voor een algemeen prettige beleving. Zelfs als de headset en de move controllers niet altijd even goed willen meewerken.

Geen kinderspel

Je eerste vlucht in het pak van Tony Stark is geen kattenpis. Het is een typische kwestie easy to learn en hard to master. De leercurve in deze game is aanzienlijk en al spelend voel je aan dat je er steeds meer feeling voor krijgt. Het voelde eigenlijk heel erg natuurlijk en ‘echt’ aan. In het begin stoot je wel vaker dan vier keer per vlucht je kop tegen een rots en wordt het landen op een platform wat ongemakkelijk, maar na een uurtje of 2 spelen voelt het al een stuk natuurlijker aan. Van een heuse brokken piloot naar een ware Iron Man in 10 uurtjes. Niet alleen omdat het vliegen en vechten tijd kost om te leren, maar ook omdat je al spelend je uitrusting kunt uitbreiden en aanpassen.

Is het al vrijdag?

Voornamelijk spendeer je je meeste tijd vliegend in de lucht terwijl je raketten ontwijkt en tussendoor een schot lost op één van de vele drones die je het op je gemunt hebben. Tussen je missies door is er tijd voor een adempauze in de villa van Stark. Hier zie je je veel te dure auto’s geparkeerd staan, eet je wat fruit uit de koelkast, maak je indruk op Friday met een record aan pull-ups of spendeer je wat vrije tijd aan het upgraden en aanpassen van je uitrusting.

Verschillende likjes verf zijn ter beschikking voor het uitvoeren van in-game uitdagingen. Om nieuwe wapens te kopen en andere gadgets te wisselen heb je upgrade punten nodig. deze krijg je voor het voltooien van missies. Je kunt kiezen uit twee verschillende presets. Ideaal voor de verschillende soorten bonusmissies die je krijgt van Friday en Gunsmith bijvoorbeeld. Spelenderwijs kom je er vanzelf wel achter welk soort wapens en gadgets het meest passen bij jouw persoonlijke speelstijl. Sneller vliegen, of juist een snellere korte boost? Snel achter elkaar vuren of juist een sterk schot opladen?

I am Iron Man VR!

Kennen we ze nog, de Move controllers? Het hebben van twee Playstation Move controllers is essentieel om Iron Man VR te spelen. Je kunt de game niet met een Dualshock 4 spelen. Tijdens het spelen merk je vanzelf wel waarom. Je dient namelijk je handen afzonderlijk van elkaar te gebruiken. Dat gaat simpelweg niet met een Dualshock 4. Gelukkig heeft Playstation een versie uitgebracht van de game waar je twee Move controllers bij krijgt. Gelukkig ook, want de controllers zijn door de jaren heen vrij schaars geworden.

Eenmaal de headset op je hoofd en controllers in je hand heb je de touwtjes zelf in handen. Je vliegt en schiet door je handen te gebruiken. Draaien doe je met de knopjes op de voorkant, maar je kunt ook met je hoofd draaien. Doe dat niet te ver, want je bent geen uil en aan de headset zit gewoon een kabel waar je jezelf niet mee wilt wurgen. Lijkt mij. Je schiet door je hand vooruit te strekken. Met je handpalm omhoog schiet je uit je handpalm, met je handpalm omlaag schiet je uit je arm. Op beide zitten verschillende soorten wapens, dus je tijdens het vliegen ben je voortdurend je handen aan het bewegen om wapens te wisselen en vijanden zo snel en zo creatief mogelijk uit te schakelen.

Naast vuurwerk zit er ook een stevig laagje staal om je vuist waar je de nodige rake klappen mee kunt uitdelen. Zowel voor vijanden in de lucht als op de grond. Alle uit te voeren acties, slaan, schieten, vliegen en ga zo maar door zit ingebakken in de Move controller. Op de voorkant zitten de vier iconische knoppen. Twee van deze zijn om te sturen, één om te zweven en één om mee te slaan. Op de andere controller zijn de knoppen hetzelfde, maar dan in spiegelbeeld. Af en toe is dit iets verwarrend en ram je in het heetst van de strijd wel eens de verkeerde knop in.

Verdict

Iron Man VR is een knap stukje VR ontwikkeld door Camouflaj. De tekortkoming van de precisie van de VR wordt goed door de game opgevangen waardoor je je niet snel machteloos voelt. Of de volledige controle verliest. Ondanks de zijwieltjes wilt het toch nog wel eens voorkomen dat niet alles verloopt zoals je wilt. Of dat je de verkeerde knoppen gebruikt omdat je er slecht zicht op hebt.

De game ziet er prima uit, animaties zijn vloeiend en de gebeurtenissen om je heen worden mooi vormgegeven in acht nemend dat het apparaatje op je hoofd zijn grafische beperkingen heeft. De kracht die er in zit wordt benut. Camouflaj levert daarbij een mooie cinematische ervaring van 10 uurtjes op een redelijk tempo. Alhoewel je speelt als Iron Man, voelt het minder iconisch en memorabel dan ik had gehoopt en leunt de game vooral erg op de gameplay. Die voor het grootste gedeelte gewoon dikke prima is.