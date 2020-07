Hyper Scape Open Beta nu van start op PC

Hyper Scape is vanaf nu speelbaar in Open Beta via PC. Open Beta spelers krijgen direct toegang tot een gratis Battle Pass van 30 lagen. Tijdens Ubisoft Forward heeft de ontwikkelaar meer laten zien omtrent de gameplay en het verhaal van de game.

In Hyper Scape treed je als speler in een virtuele wereld genaamd Neo Arcadia. De game speelt zich af in 2054 waarin de Hyper Scape een plek is waarin alles bij elkaar komt. Een soort van internet in de toekomst.

Neo Arcadia bevat 7 unieke districten waarin spelers doorheen spelen tijdens de Battle Royale ronde. Er zijn verschillende soorten gebieden voor verschillende gevechten. Het is mogelijk om free-runnend over de daken te racen, maar je kunt ook gebouwen in om het gevecht van dichtbij te benaderen. Spelers vinden wapens, hacks en meer om een voorsprong te krijgen.

De game krijgt een speciale Twitch-verbinding waardoor kijkers van streams de wending van een ronde compleet kunnen veranderen. Tijdens het spelen verschijnt er in de stream een meerkeuzevraag. De uitslag van deze vraag wordt toegepast op het spel. Zo kan de zwaartekracht aangepast worden of kunnen spelers oneindig veel kogels ontvangen.

Ubisoft gooit een aantal unieke twists in de Battle Royale formule. Zodra je tot de laatste groep spelers behoort heb je twee opties. Ga je voor de overwinning door alle andere spelers uit te schakelen? Of ga je voor de kroon?

De Battle Royale game van Ubisoft heeft nog geen exacte release datum, maar verschijnt later dit jaar als free-to-play titel voor Playstation 4, Xbox One en PC. PC spelers kunnen vanaf nu al aan de slag met de Open Beta.