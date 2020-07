Far Cry 6 officieel onthuld

Far Cry 6 werd eerder al gelekt in een PSN store. Nu krijgen we tijdens Ubisoft Forward dan eindelijk de daadwerkelijke onthulling. Kijk hier de trailer en meer!

We zien een cinematic trailer waar de president, oftewel de schurk, gespeeld door Giancarlo Esposito (Breaking Bad), zijn zoontje Diëgo probeert klaar te stomen voor de harde wereld. Er is een coupe gaande en je ziet hoe de schurk zijn zoon overhaalt om een granaat in de revolutie te gooien. Het lijkt erop dat dezer schurk echt een impact zal maken in het verhaal. De game zal verschijnen op 18 februari 2021. Bekijk de teaser trailer voor Far Cry 6 hier beneden! Wij zijn benieuwd naar meer gameplay in een eventueel volgende Ubisoft Forward, die sowieso nog zal volgen, als we Ubisoft mogen geloven!

Ga jij de game spelen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Far Cry 6 verschijnt op 18 februari 2021 op de huidige generatie en de nieuwe. De game zal smart delivery ondersteunen zodat jij na het kopen van je Xbox Series X of PS5 direct verder kan spelen. Ga jij de game halen? Laat het ons weten in de reacties op Facebook of hier beneden!