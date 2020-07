Assassin’s Creed Valhalla release aangekondigd

We wisten natuurlijk al het een en ander via de leaks die we hebben gezien, maar nu staat het dan ook vast. Aanvullende details werden vandaag bekend gemaakt.

Het aankomende Assassin’s Creed Valhalla werd het slachtoffer van uitgelekte gameplay waarin we al 30 minuten van de game te zien kregen. Vandaag krijgen we via een Ubisoft stream echter wat meer informatie over de titel. Zo leren we over de personages, de omgevingen en de inspiratie die achter Valhalla zit.

Spelers nemen de rol van Eivor aan. De speler kiest zelf het geslacht van het personage. Daarbij is het combat system flink onder handen genomen. Spelers kiezen verschillende perks, wapens en combo’s. Zo zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om dubbele schilden te gebruiken. Je zult zo dus zelf kunnen bepalen welke combat stijl je wil gaan gebruiken.

De aankomende titel gaat echter meer gebruik maken van de stealth features. Dat was in de vorige twee games minder het geval. Je zult als speler zo dus ook keuzes kunnen maken die conflicten geheel zullen voorkomen.

Valhalla zal geheel draaien om de Noorse mythology en de reis naar Engeland. Omdat de Noren daar geheel onwelkom zijn zul je er dus zo nu en dan voor moeten kiezen om te vechten, of te schuilen. Tijdens je reis door Engeland zul je kennis maken met de roots en historie van Engeland.

Na de aankondigingen door Ubisoft werd er nog eens 30 minuten aan gameplay getoond. Daarin werden veel details uitgelicht en werd duidelijk hoe omvangrijk de wereld van Valhalla gaat zijn. Daar komt natuurlijk weer veel side content bij kijken. Waaronder bijvoorbeeld Standing Stone Puzzels.

Al met al belooft Assassin’s Creed Valhalla een geheel nieuwe, rijke ervaring te worden voor fans van de lang lopende serie. De game staat voor november van dit jaar op de planning.