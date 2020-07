Ubisoft toont Watch Dogs: Legion gameplay en release datum

Ubisoft Forward trapt af met de nieuwste Watch Dogs: Legion. We krijgen eerst een supertoffe short film te zien, die vervolgt wordt door een gameplay trailer.

We krijgen een stukje verhaal voor Legion mee, in combinatie met in-game cutscenes die een idee van de graphics geven. De game heeft veel bekende Ubisoft elementen, waaronder factions en een open wereld. Waar Watch Dogs uniek is, is in het kunnen recruiten van een boel NPC’s. Na het starten van je missie kan je kiezen uit je gerekruteerde leden, die ieder een andere manier van aanpak brengen. Zo heb je drone experts, wegwerkers en nog veel meer. Wie je speelt zal bepalen hoe je de missie aan gaat pakken.

Je ziet verschillende gadgets, waaronder een hoverboard die jou over poorten laat vliegen. De drone expert heeft een schietbare en bestuurbare drone. Als je goed je best doet, kan je ook Albion soldiers rekruteren. Dit zijn de soldaten die eigenlijk bij de corrupte overheid horen. Zo’n agent kan jou overal binnenkrijgen, maar doe niets verdachts, anders hebben ze je zo door en heb je een kogel in je hoofd hangen. Ieder personage heeft zo zijn eigen skillset. Zo heb je in de tweede missie die ze laten zien een John Wick achtige huurmoordenaar, die snel en deskundig te werk gaat. Het is aan jou om de gehele game een revolutie te beginnen, doe je mee?

Watch Dogs: Legion verschijnt op 29 oktober 2020! Ga jij de game halen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! De Far Cry 6 leak moet nog komen!