Devil May Cry: Pinnacle of Combat lanceert eind dit jaar in China

Er is een gloednieuwe Devil May Cry game op komst. Er zijn echter twee nadelen verbonden aan deze game. Het is een smartphone game, én verschijnt tot nu toe enkel in China. De game leent veel elementen uit voorgaande delen.

Devil May Cry: Pinnacle of Combat is een smartphone spin-off van de hack & slash gigant en is in ontwikkeling bij Yunchang Game sinds 2017. De mobiele actie RPG neemt veel elementen over uit Devil May Cry 3, 4, 5 en DmC. Qua uiterlijk lijkt de game het meest op het derde deel. Pinnacle of Combat vormt een soort mengelmoesje van voorgaande delen in één.

De meeste locaties en monsters lijken afkomstig uit Devil May Cry 3. Zo zien we bekende wapens, locaties en zelfs bazen zoals Beowulf. Afgelopen december werden ook meer details getoond omtrent toevoegingen van andere games zoals Phantom uit de eerste twee delen en locaties uit het vierde deel.

In juli 2020 heeft TapTap een online evenement georganiseerd waarbij meerdere games de revue passeerde. De smartphone hack & slash was ook onderdeel van de line-up.

In de nieuwe beelden zien we een gloednieuwe boss en zien we hoe de controls ongeveer werken. Chinese fans hoeven niet lang te wachten om aan de slag te gaan met Devil May Cry: Pinnacle of Combat. 27 juli verschijnt er een beta versie van de game. Deze is enkel toegankelijk voor de Chinese markt. Yunchang Game is van plan om de game in zijn volledigheid te lanceren in het vierde kwartaal van 2020, wederom alleen in de Chinese markt. Er zijn nog geen details of plannen bekend voor een globale, of westerse versie van de game.

Kijk jij al uit naar een nieuwe Devil May Cry game? Heb je het vijfde deel al gespeeld? Check hier nog eens onze review van vorig jaar!