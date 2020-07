LEC keert komend weekend terug met week 5

Na een weekje rust in de LEC, is het weer tijd om de draad op te pakken. Komende weekend wordt de vijfde speelweek gespeeld van de summer split. MAD Lions en Rogue domineren de ranglijst op dit moment. Beide teams delen de eerste plaats met zeven winsten uit negen games. Onderaan de ranglijst vinden we Schalke 04 dat voor de vrije week een winst op Fnatic wist te behalen. G2 Esports en Fnatic stelde zwaar teleur in de eerste helft van de summer split. Weten zij zich te herstellen na de rustweek?

Het blijft een raar beeld in de LEC. Niet Fnatic of G2 Esports die de ranglijst aanvoeren. In plaats daarvan zien we MAD Lions en Rogue bovenaan met een ruime marge op de andere acht teams. De achtervolgende teams hebben minimaal twee punten verschil met deze twee teams. Voor hun ziet het er rooskleurig uit om in de play-offs van de summer split te komen. Onder MAD Lions en Rogue strijden nog zeven teams om een plaats in de play-offs. G2 Esports en Misfits Gaming hebben beide vijf games gewonnen van de negen en delen de derde plek. Daaronder vinden we vijf teams die allemaal vier games wisten te winnen van de negen. En tot slot hebben we Schalke 04 met één winst uit negen games.

Bij de teams die bijna onderaan staan zien we verrassend genoeg Fnatic staan. Fnatic lijkt het lastig te hebben om de meta van dit moment te spelen. Daarnaast proberen ze verschillende strategieën uit, echter zonder veel succes. Kwam deze pauze in de LEC hun goed uit om terug te komen in de meta? Of gaan we na een lange tijd Fnatic niet zien in een play-offs ronde? G2 Esports lijkt voornamelijk wat op hun gemak te spelen. De simpele games worden verloren terwijl de games die er toe doen gewonnen worden. Kortom we gaan een spannende tweede helft van de summer split tegemoet.

Speelschema week 5 van de LEC