Ubisoft laat je gratis games upgraden naar PS5 en Series X

Afgelopen zondagavond konden we zien hoe Ubisoft hun al gelekte games voor de Ubisoft Forward stream in het zonnetje zette. Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla, Hyper Scape en Far Cry 6. Alle games die Ubisoft heeft getoond hoef je dit of volgend jaar maar één keer aan te schaffen.

Vervelend is dat hè? Al die toffe games die verschijnen zo net tegen het einde van een console generatie. Moet ik de game echt twee keer aanschaffen? Nee, hoor. Tenminste, niet bij Ubisoft. Waar we voorheen al zagen dat Cyberpunk 2077 een gratis next-gen upgrade ontvangt geldt hetzelfde ook voor de aanstaande Ubisoft games.

Watch Dogs Legion en Assassin’s Creed Valhalla verschijnen op de valreep van deze console generatie. Hierdoor zou je misschien willen wachten met het spelen van de games tot je een Playstation 5 of Xbox Series X in huis hebt. Gelukkig hoef je niet zo moeilijk te denken. Indien je de Playstation 4 versie koopt, werkt deze ook gewoon op de Playstation 5. Koop je de Xbox versie? Dan werkt deze ook op beide Xbox consoles.

Hetzelfde geldt voor Far Cry 6. Deze game is nog iets verder van ons verwijderd en komt pas in februari 2021 uit. Toch kan je ook Far Cry 6 kosteloos upgraden naar de Playstation 5 of Xbox Series X versie als je beslist om later volgend jaar pas een nieuwe console aan te schaffen. Let wel even er op dat je van dezelfde console familie moet upgraden. Je Playstation 4 disc werkt dus niet op een Series X.

Om het wat minder ingewikkeld te maken is het nog niet eens mogelijk om te kiezen tussen een PS4/PS5 of XONE/XSX variant in de Ubisoft winkel. Je kunt enkel kiezen tussen een console familie. Playstation 4 en 5, of Xbox One en Series X, en PC natuurlijk.

Heb jij de Ubisoft Forward stream gekeken? Met welke games ga jij aan de slag op de huidige of volgende generatie?