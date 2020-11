Prijsvraag: Win een Assassin’s Creed Valhalla goodiepakket!

Vanaf vandaag is het zover. Je Viking avontuur gaat van start in de nieuwe Assassin’s Creed game van Ubisoft. Als het aan ons ligt is dit de aller beste Assassin’s Creed game ooit gemaakt. Dat moet gevierd worden.

Om de release van Assassin’s Creed: Valhalla te vieren geven we samen met Ubisoft een leuke prijs weg. Je kunt binnenkort namelijk je eigen thuis-settlement een beetje opfleuren met twee Assassin’s Creed Valhalla posters op A1 formaat, een toffe steelbook van de game en twee Ubi Heroes. Namelijk de mannelijke en vrouwelijke versie van Eivor.

Hoe kan ik winnen?

Om mee te doen aan deze prijsvraag hoef je alleen maar antwoord te geven op de volgende vraag:

Wat is jouw favoriete personage/gebeurtenis uit de Noorse mythologie en hoe hoop je daar mee in aanraking te komen in Assassin’s Creed: Valhalla?

Denk je dat je het mag gaan opnemen tegen angstaanjagende wezens? Op bezoek te gaan bij Thor? Of hoop je net zoals in God of War om begroet te worden door Jormungandr, de World Serpent? Laat het ons weten!

Je kunt tot 17 november 18:00 mee doen met deze prijsvraag. Vervolgens maken wij de winnaars bekend in ditzelfde bericht en via Facebook! Zorg er dus voor dat je volgende week de website en onze facebookpagina goed in de gaten houdt!

De beste Assassin’s Creed?

Ja, volgens ons is Valhalla de beste game in de serie tot nu toe. In onze uitgebreide review lees je terug waarom dat zo is, maar we geven je hier graag een tipje van de sluier.