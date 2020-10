Prijsvraag: Win een Watch Dogs Legion goodiepakket!

Watch Dogs Legion is vandaag officieel gelanceerd! Om de release van de derde Watch Dogs game te vieren mogen we samen met Ubisoft een heel tof goodiepakket weggeven! Bekijk hier beneden snel hoe je mee kunt doen en wat je kunt winnen.

Voor wie hem deze week gemist heeft, hier nogmaals onze review voor Watch Dogs Legion. Nog steeds je oude vertrouwde Watch Dogs taferelen, maar dit keer in Londen met een unieke twist. Je kunt namelijk iedereen spelen. Ubisoft geeft een nieuwe betekenis aan het woord ‘NPC’. Van Non Playable Character, naar Now Playable Character! Slechte grap? Oke, door naar de prijsvraag dan maar!

Wat gaan we weggeven?

T-shirt (maatje L)

Ubisoft Hero (DedSec Coronet King of Hearts)

Paraplu

Steelbook

Vlag

Sleutelhanger

5 Iconische varkensmaskers van papier

Alle items staan zoals je verwacht helemaal in het teken van Watch Dogs Legion, bewonder bovenstaande afbeelding voor het voorbeeld!

Hoe win ik deze coole prijzen?

Een heel tof pakketje, maar je wilt natuurlijk weten hoe je mee kunt doen. We gaan het lekker makkelijk voor je houden dit keer. Je hoeft alleen maar antwoord te geven op de volgende vraag:

Als wie zou jij willen spelen in Watch Dogs Legion als je elk persoon op aarde zou kunnen kiezen? Denk hierbij aan interessante skills die toepasselijk zijn voor deze persoon. Fictieve personages zijn ook toegestaan. Verzin maar iets geks!

Deelnemen aan deze prijsvraag is mogelijk tot en met 5 november 18:00. Vervolgens maken wij de winnaars heel snel bekend in ditzelfde bericht en op Facebook. Zorg er dus voor je dat je op 5 november onze Facebookpagina in de gaten houdt en/of even terug kijkt in dit bericht om te zien of jij dit toffe pakketje van Watch Dogs Legion mag toe eigenen. Veel succes en tot in Londen!

