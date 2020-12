Prijsvraag: Win Adventure Time kerstgoodies!

Adventure Time behaalde twee jaar geleden de finishlijn, maar er is goed nieuws voor alle fans van de bekroonde serie. Adventure Time keert terug met een viertal specials! De eerste is deze week nog te zien! Tijd om dat te vieren!

Adventure Time keert terug in Distant Lands met vier nieuwe specials. De eerste aflevering wordt op 5 december uitgezonden om 8:10 op Cartoon Network. Is dat je iets te vroeg? Om 13:30 kan je de herhaling bekijken, en op 6 december om 19:45 de volgende herhaling.

De eerste aflevering staat helemaal in het teken van Biemo. Op weg naar Mars wordt het ruimteschip van Biemo door een schattig wezentje, genaamd Olijf, uit koers gebracht. Hij belandt op een geheimzinnig ruimtestation en merkt dat het station in gevaar is. Omdat Biemo de boel graag wil redden benoemt hij zichzelf tot Sheriff en neemt hij Y5, een nieuwsgierig konijn, in dienst. Slaagt het duo er in het ruimtestation te redden, of weten de machthebbers de goed bedoelde daden van Biemo en Y5 te dwarsbomen?

De Prijsvraag

Om de terugkeer van populaire TV serie te vieren geven wij een aantal leuk pakketje weg voor onder de boom! Het prijzenpakket bevat het volgende:

Een kersttrui (M)

Kerstballen van Adventure Time

Een Adventure Time canvast tas

Een schattig prinsessen knuffeltje

Hoe win ik deze leuke prijs?

Laat in de reacties hier beneden, of op Facebook achter wie jouw favoriete Adventure Time personage is en waarom!

Je kunt deelnemen aan deze prijsvraag tot 10 december 12:00. Vervolgens maken wij de winnaar bekend in dit bericht en via het bericht op Facebook. Zit jij dit weekend ook voor de buis om de eerste aflevering te checken? Waar zouden de volgende drie specials over gaan?