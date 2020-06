Marvel’s Avengers: 30 minuten aan gameplay beelden

Marvel Avengers verschijnt 4 september voor Playstation 4, Xbox One en Windows PC. Vanaf de release van de Playstation 5 en Xbox Series X is de game ook op die platformen beschikbaar. Gratis zelfs voor spelers die de PS4 of Xbox One versie al hebben.

Vandaag delen Square Enix en Marvel gloednieuwe beelden van de Avengers game in een War Table presentatie. Wij hebben alle beelden voor je opgevist zodat je alles mooi terug kunt bekijken.

In Marvel’s Avengers neem je het als de Avengers op tegen het kwaad. Je favoriete helden uit de films en de comic series zijn speelbaar in een gloednieuwe fantasie wereld met nieuwe vijanden en missies. In deze game van Crystal Dynamics neem je het op tegen MODOK. De villain is al ruim 50 jaar oud in de comic series, maar voor het eerst neem je het op tegen het kwaad in dit interactieve Marvel verhaal.

Tijdens je verhaal speel je constant nieuwe missies vrij die specifiek bedoeld zijn voor een bepaalde held. Zo neem je het in de getoonde missie van de presentatie deel als Thor, maar sta je er zeker niet in je eentje voor. Hulk en Iron Man verschijnen ook kort om je te hulp te schieten. De Hero Missions specialiseren zich dus op een bepaalde held om hun krachten uit te lichten en een dieper verhaal te vertellen over deze held.

Samen spelen met je helden maatjes? Dat kan! De game heeft een speciale co-op mode waarin je het samen met je vrienden kan opnemen tegen het gespuis.

Marvel’s Avengers verschijnt 4 september voor Playstation 4, Xbox One en Windows PC. De game ziet er geweldig uit in de getoonde gameplay video en wij kunnen niet wachten om later dit jaar aan de slag te gaan met onze superhelden. Niet lang daarna mogen we opnieuw aan de slag met onze favoriete neighbourhood Spider-Man in Miles Morales!