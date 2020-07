PUBG geeft Sanhok een rework

Het is weer zo ver, PUBG geeft een bestaande map een complete rework! Eerder was Vikendi aan de beurt met een complete make over, nu was het aan Sanhok om in een heel nieuw jasje gestoken te worden.

Met update 8.1 komt de map weer online. De makers van PUBG hebben het gedaan zodat de spelers een betere game beleven. Volgens hen heb je nu een beter gebalanceerde game met hoe de map er nu uit ziet. Het werkt beter, de map draait beter en is mooier dan daarvoor. De makers zijn echt voor het gevoel gegaan dat je als speler in een verloren stad loopt. Iets wat eerder misschien nog niet helemaal zo voelde.

Met de update zijn alle belangrijke plekken opgefrist met een prachtig nieuwe layout. Geen één plek ziet er meer het zelfde uit als eerst. Het zijn nog wel de zelfde plekken, maar mooier en beter. Zo is bootcamp vooral wat gefinetuned, net wat mooier opgesteld en wat meer visueel verscherpt. Maar zoals Mongnai is compleet aangepast. Het ligt op dezelfde plek maar nu is er geen dorpje meer, strijk nu neer met je team op Airfield. Misschien drop je zelfs bij een toffe Motor Glider? De Docks zijn aangepast tot een toffe partyzone genaamd de Getaway. De Docs was niet populair, het lag uit de route en de loot was slecht. De Getaway is een resort wat tot de nok toe is gevuld met goede loot. Een betere plek om te looten dus! Verder zijn de Ruins en de Cave nog het zelfde van thema alleen aangepast en verbeterd.

Tot slot is er een compleet nieuwe feature in de game. PUBG geeft spelers een nieuwe manier om aan loot te komen, namelijk de Loot Truck! Een groot pantser voertuig wat spawned ergens op de map. Al rijdend door de map valt dit grote gevaarte zeker op. Wanneer je er één tegenkomt kan je schade toebrengen aan de wagen. De Loot Truck zal dan loot en gear droppen achter zich. Wanneer je als team genoeg spullen hebt om de wagen vol te pompen met lood en bijvoorbeeld granaten kan het zijn dat je de wagen sloopt. Dit resulteert in betere loot en gear! Pas wel op, de wagen aanvallen maakt natuurlijk een hoop geluid en andere spelers komen dan zeker even een kijkje nemen…

Dus gooi die appel en speel een paar goede potjes in de vernieuwde PUBG map Sanhok!